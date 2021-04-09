"Химик" – "Запорожье", центральный матч в Тернополе: анонс Суперлиги Париматч 9 апреля

В пятницу, 9 апреля, в Суперлиге Париматч состоится пять матчей, а центральным поединком игрового дня станет встреча "Тернополя" и "Киев-Баскет" на домашней площадке первых.

"Химик" – "Запорожье"

Южный, СК "Олимп"

Начало матча – 18:00

Трансляция – Obozrevatel

Это будет последняя встреча команд в сезоне. Два предыдущих поединка завершились победами баскетболистов из Южного.

Матч команд принципиален из-за турнирного положения клубов перед заключительным отрезком регулярного сезона в Суперлиге Париматч. "Химик" идет седьмым (16 побед – 15 поражений), а "Запорожье" занимает пятое место (18 – 13).

"Химик" - "Запорожье" ФБУ

"Черкаськи Мавпы" – "Днепр"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 18:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Обе команды сейчас находятся в хорошей форме. Хозяева встречи одержали восемь побед подряд в домашних стенах, а действующие чемпионы Украины выиграли пять последних матчей в первенстве страны.

"Мавпы" занимают восьмое место в таблице (13 – 17), а "Днепр" идет вторым (22 – 9). Все три очных поединка в нынешнем сезоне выиграли гости анонсируемого противостояния.

"Черкаськи Мавпы" – "Днепр" ФБУ

"Николаев" – "Харьковские Соколы"

Николаев, ДС "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube ФБУ

В этом поединке встретятся главные аутсайдеры Суперлиги Париматч, которые находятся на последнем и предпоследнем местах в таблице, соответственно. "Николаев" уже давно не претендует на попадание в плей-офф, а вот "Соколы" до недавнего времени сохраняли шансы на продолжение борьбы за чемпионство. Их надежды перечеркнула серия из семи поражений подряд.

"Николаев" – "Харьковские Соколы" ФБУ

"Одесса" – "Прометей"

Одесса, СК "Динамо"

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube ФБУ

"Одессе" необходимо побеждать, чтобы продолжать погоню за последней путевкой в плей-офф Суперлиги Париматч, которая сейчас находится в руках "Черкаських Мавп", а "Прометею" – чтобы вернуться на третье место в таблице, которое подопечные Виталия Черния потеряли после двух поражений кряду.

Клуб из Каменского выиграл все три предыдущих матча против "Одессы" в нынешнем сезоне.

"Одесса" – "Прометей" ФБУ

"Тернополь" – "Киев-Баскет"

Тернополь, ФОК

Начало матча – 20:00

Трансляция – Obozrevatel

Центральным поединком очередной игровой недели Суперлиги Париматч станет противостояние третьей и первой команд чемпионата. Столичные баскетболисты победили в двух из трех матчей против подопечных Дмитрия Забирченко в нынешнем сезоне.

"Тернополь" в этой встрече не сможет рассчитывать на своего лидера Эдриана Боуи, а киевляне остались без двух игроков передней линии – Майкла Джейкобсона и Сергея Павлова.

"Тернополь" – "Киев-Баскет" ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 7 апреля, в Суперлиге было сыграно пять матчей.