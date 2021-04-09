"Хімік" – "Запоріжжя", центральний матч у Тернополі: анонс Суперліги Паріматч 9 квітня

У п'ятницю, 9 квітня, в Суперлізі Паріматч відбудеться п'ять матчів, а центральним поєдинком ігрового дня стане зустріч "Тернополя" та "Київ-Баскета" на домашньому майданчику перших.

"Хімік" – "Запоріжжя"

Південний, СК "Олімп"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – Obozrevatel

Це буде остання зустріч команд у сезоні. Два попередніх поєдинки завершилися перемогами баскетболістів з Южного.

Матч команд принциповий через турнірне становища клубів перед заключним відрізком регулярного сезону в Суперлізі Паріматч. "Хімік" йде сьомим (16 перемог – 15 поразок), а "Запоріжжя" посідає п'яте місце (18 – 13).

"Хімік" - "Запоріжжя" ФБУ

"Черкаські Мавпи" – "Дніпро"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу – 18:30

Трансляція – YouTube ФБУ

Обидві команди зараз перебувають у хорошій формі. Господарі зустрічі здобули вісім перемог поспіль у домашніх стінах, а чинні чемпіони України виграли п'ять останніх матчів у першості країни.

"Мавпи" посідають восьме місце в таблиці (13 – 17), а "Дніпро" йде другим (22 – 9). Всі три очних поєдинки в нинішньому сезоні виграли гості анонсованого протистояння.

"Черкаські Мавпи" – "Дніпро" ФБУ

"Миколаїв" – "Харківські Соколи"

Миколаїв, ПС "Надія"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – YouTube ФБУ

У цьому поєдинку зустрінуться головні аутсайдери Суперліги Паріматч, які перебувають на останньому і передостанньому місцях в таблиці, відповідно. "Миколаїв" вже давно не претендує на потрапляння в плей-оф, а ось "Соколи" донедавна зберігали шанси на продовження боротьби за чемпіонство. Їхні надії перекреслила серія з семи поразок поспіль.

"Миколаїв" – "Харківські Соколи" ФБУ

"Одеса" – "Прометей"

Одеса, СК "Динамо"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – YouTube ФБУ

"Одесі" необхідно перемагати, щоб продовжувати гонитву за останньою путівкою в плей-оф Суперліги Паріматч, яка зараз знаходиться в руках "Черкаських Мавп", а "Прометею" – щоб повернутися на третє місце в таблиці, яке підопічні Віталія Чернія втратили після двох поразок поспіль.

Клуб із Кам'янського виграв усі три попередні матчі проти "Одеси" в нинішньому сезоні.

"Одеса" – "Прометей" ФБУ

"Тернопіль" – "Київ-Баскет"

Тернопіль, ФОК

Початок матчу – 20:00

Трансляція – Obozrevatel

Центральним поєдинком ще одного ігрового тижня Суперліги Паріматч стане протистояння третьої та першої команд чемпіонату. Столичні баскетболісти перемогли в двох з трьох матчів проти підопічних Дмитра Забірченка в нинішньому сезоні.

"Тернопіль" у цій зустрічі не зможе розраховувати на свого лідера Едріана Боуї, а кияни залишилися без двох гравців передньої лінії – Майкла Джейкобсона та Сергія Павлова.

"Тернопіль" – "Київ-Баскет" ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 7 квітня, в Суперлізі було зіграно п'ять матчів.