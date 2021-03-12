"Химик" против "Николаева", "Мавпы" в гостях у "Одессы": анонс Суперлиги Париматч 12 марта
В пятницу, 12 марта, очередная игровая неделя Суперлиги Париматч продолжится двумя поединками в Южном и Одессе.
"Химик" – "Николаев"
Южный, СК "Олимп"
Начало матча – 18:00
Трансляция – XSPORT
Команды проведут уже третью очную встречу в нынешнем чемпионате Суперлиги Париматч. Две предыдущих закончились победами сегодняшних хозяев, поэтому в этом матче подопечные Виталия Степановского могут оформить досрочную победу в сезонной серии против "корабелов".
Оба клуба сейчас находятся далеко не в лучшей форме. Южненцы проиграли пять поединков подряд и рискуют уступить шестое место столичному "Будивельнику", а "Николаев" не побеждал на протяжении последних девяти матчей и продолжает оставаться на дне турнирной таблицы.
"Одесса" – "Черкаськи Мавпы"
Одесса, СК "Динамо"
Время начала – 19:00
Трансляция – OBOZREVATEL
"Одесса" и "Мавпы" ведут борьбу за место в плей-офф по итогам регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу. Гости находятся в отличной форме и занимают восьмое место благодаря четырем победам кряду. Подопечные Олега Юшкина, напротив, проиграли шесть из семи последних матчей и будут пытаться навязать борьбу в крайне важном для себя поединке.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" оказался сильнее "Днепра", а "Будивельник" неожиданно одолел "Тернополь" в Суперлиге Париматч.