"Химик" против "Николаева", "Мавпы" в гостях у "Одессы": анонс Суперлиги Париматч 12 марта

В пятницу, 12 марта, очередная игровая неделя Суперлиги Париматч продолжится двумя поединками в Южном и Одессе.

"Химик" – "Николаев"

Южный, СК "Олимп"

Начало матча – 18:00

Трансляция – XSPORT

Команды проведут уже третью очную встречу в нынешнем чемпионате Суперлиги Париматч. Две предыдущих закончились победами сегодняшних хозяев, поэтому в этом матче подопечные Виталия Степановского могут оформить досрочную победу в сезонной серии против "корабелов".

Оба клуба сейчас находятся далеко не в лучшей форме. Южненцы проиграли пять поединков подряд и рискуют уступить шестое место столичному "Будивельнику", а "Николаев" не побеждал на протяжении последних девяти матчей и продолжает оставаться на дне турнирной таблицы.

"Одесса" – "Черкаськи Мавпы"

Одесса, СК "Динамо"

Время начала – 19:00

Трансляция – OBOZREVATEL

"Одесса" и "Мавпы" ведут борьбу за место в плей-офф по итогам регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу. Гости находятся в отличной форме и занимают восьмое место благодаря четырем победам кряду. Подопечные Олега Юшкина, напротив, проиграли шесть из семи последних матчей и будут пытаться навязать борьбу в крайне важном для себя поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" оказался сильнее "Днепра", а "Будивельник" неожиданно одолел "Тернополь" в Суперлиге Париматч.