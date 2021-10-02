"Химик" против "Будивельника" и матч в Черкассах: анонс Суперлиги Windrose 2 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 2 октября, состоятся два поединка регулярного сезона в Суперлиге Windrose. Матчи пройдут в Киеве и Черкассах.

Начало – 14:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

Уже на старте сезона соперники подходят к очному поединку с разным достижением. Киевляне одну победу в двух матчах, уступив в Черкассах Мавпам. Зато у Химика максимальные две победы.

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Для киевлян матч станет вторым домашним. В первом они разгромили Одессу.

Зато Химик вдруг играть в гостях. В первом выезде южненцы уверенно переиграли Черкаських Мавп.

Дополнительной мотивацией для гостей должна стать день рождения главного тренера Виталия Степановского.

Черкаськи Мавпы – Одесса

Черкассы. ДС Будивельник

Начало – 15:00

Трансляция – УНИАН, YouTube ФБУ

Для обеих команд очная встреча дает возможность реабилитироваться за последние неудачи.

Одесситы дважды проиграли на старте. Во втором поединке в 46 очков в Киеве от Будивельника.

"Черкассы" провалились во втором матче сезона против Химика, хотя до того сенсационно победили Будивельник.

После победы над Будивельнком тренер Мавп Максим Михельсон переживал за эмоциональное состояние игроков. Похоже, психологический настрой будет не последним фактором в противоборстве соперников.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Кривбасс" и "Тернополь" устроили роскошное зрелище в матче регулярного чемпионата первенства по баскетболу. Криворожский клуб на своей площадке, совершив несколько камбэков, в овертайме оказался сильнее – 95:89.