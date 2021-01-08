"Хімік" обіграв "Харківських Соколів" у Суперлізі Паріматч

Южненський "Хімік" на своєму майданчику здобув важку перемогу над "Харківськими Соколами" і піднявся на четверте місце в таблиці Суперліги Паріматч.

Перша половина поєдинку пройшла під диктовку господарів, які пішли на велику перерву з перевагою в 10 очок завдяки ефективній грі в нападі. У третій чверті ситуація на паркеті не змінилася. Підопічні Віталія Степанівського продовжували перегравати опонентів і збільшили відрив від "Соколів" ще на чотири пункти.

Господарі розслабилися перед вирішальним відрізком зустрічі і мало не втратили перемогу. Харків'яни набрали на 12 очок більше, ніж "Хімік", але все одно поступилися з мінімальним рахунком.

"Хімік" – "Харківські Соколи" 79:77 (25:16, 21:20, 20:16, 13:25)

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