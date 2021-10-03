"Харьковские Соколы" добыли первую победу в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 3 октября, играют очередные три матча в Суперлиге Windrose. В первой встрече дня "Харьковские Соколы" у себя на площадке обыграли БК "Запорожье" 78:54. Также игры пройдут в Кривом Роге и Николаеве.

Соколы лучше стартовали и уверенно выиграли первую половину, воспользовавшись неудачной игрой соперника в дебюте матча. Команда гостей к большому перерыву реализовала лишь 26% бросков с игры и допустила 15 потерь. При таких показателях претендовать на лидерство команде Станислава Овдеенко было просто невозможно. Соколы сыграли осторожно и использовали свои возможности, уйдя на большой перерыв при максимальных 16 очках преимущества.

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Харьковчане результативнее сыграли в трехсекундной и в быстром нападении, получили более солидную поддержку от игроков скамейки запасных, а тандем Граф - Зечевич еще до большого перерыва набрал 20 очков.

Исправить положение во второй части матча Запорожью не удалось. Команда Овдеенко продолжала допускать большое количества потерь и атаковать с низким процентом реализации. Соколы, наоборот, еще немного добавили и во время 4 четверти преимущество хозяев достигло рекордных 27 очков. Вопрос о победителе матча был снят задолго до финальной сирены.

Харьковские Соколы уверенно победили Запорожье, добыв свою первую победу в сезоне - 78:54. Запорожцы проиграли свой второй матч подряд на старте регулярного чемпионата и пока остаются без побед.

Харьковские Соколы - Запорожье 78:54 (22:10, 17:15, 20:15, 19:14)

Соколы: Дэвис 14 + 5 подборов, Зечевич 13 + 4 подбора + 3 перехвата + 2 блок-шота - 3 потери, Граф 9 + 6 передач + 5 подборов, Шевченко 3, Глебов 2 + 4 подбора + 4 передачи - старт, Симонс 14 , Магон 12 + 3 передачи, Немца 7, Буренко 2, Никитин 2, Чугунов 0

Запорожье: Фрэнсис 17 + 4 подбора - 4 потери, Сизов 10 + 5 подборов - 5 потерь, Удрас 6 + 10 подборов, Джозеф 4 + 4 передачи, Мальчевский 2 - старт, Михеев 8 + 3 подбора, Морозов 4, Максвелл 3, Титов 0, Рагимов 0, Соколенко 0

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября киевский "Будивельник" победил "Химик" 76:72, а "Черкаськи Мавпы" на своей площадке уступили БК "Одесса" 81:86.