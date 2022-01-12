'Хапоэль' – 'Прометей': анонс стыкового матча баскетбольной Лиги чемпионов

Лучшая баскетбольная команда Украины, "Прометей" из Слобожанского, в среду, 12 января, сыграет первый матч раунда плей-ин Лиги чемпионов. За путевку во второй групповой этап (топ-16) подопечные Ронена Гинзбурга поспорят с израильским "Хапоэлем" из Иерусалима.

Оба соперника на первой групповой стадии добыли по три победы и трижды проиграли. В национальных чемпионатах и "Хапоэль", и "Прометей" лидируют. Причем представитель нашей Суперлиги выиграл все 22 матча.

Однако украинский коллектив в этом году еще не играл, а команда из Иерусалима дважды уступила. С одной стороны, недостаток игровой практики в течение полумесяца может негативно отразиться на кондициях "Прометея". Но отсутствие усталости и хорошая физическая готовность помогут противостоять грозному оппоненту.

Видео дня

12 января

"Хапоэль" – "Прометей"

Иерусалим, "Паис Арена"

Начало матча – 21:00

Трансляция – XSport

Повторная игра пройдет уже в следующий вторник, 18 января, в Запорожье. Победитель этого двухматчевого противостояния в раунде топ-16 присоединится в группе к испанской "Уникахе", румынскому "Клужу" и лучшему в паре "Игокеа" (Босния и Герцеговина) – "Остенде" (Бельгия).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" победой над лидером завершил групповой этап Лиги чемпионов.

В среду сыграет на международной арене еще одна украинская команда: анонс матча "Киев-Баскета" против "Крайльсхайма" в Кубке Европы.