Михайлюк обыграл Лэня в дуэли команд украинцев в НБА. Видео

В ночь на вторник, 14 декабря, в регулярном чемпионате встретились команды представителей Украины в НБА. "Торонто Рэпторс" Святослава Михайлюка уверенно переиграли "Сакраменто Кингз" Алексея Лэня со счетом 124:101. Баскетболисты украинской сборной получили достаточно игрового времени и хорошо себя проявили, отметившись в том числе и данками.

24-летний Михайлюк вышел в стартовой пятерке хозяев и провел на площадке 20 минут, собрав в свою статистику 11 очков, пять подборов и три передачи. Свят реализовал оба трехочковых броска, два из четырех средних, один из двух штрафных. Также воспитанник школы "Черкаських Мавп" получил три фола и совершил одну потерю.

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28-летний Лэнь вышел со скамейки запасных, отыграл 21 с половиной минуту, набрал 12 очков и сделал восемь подборов. Уроженец Луганской области реализовал по четыре двухочковых броска и штрафных. В пассиве Алекса по три потери и фола.

Смотрите обзор яркой встречи в Торонто.

После этой победы "Торонто" поднялось на 10-е место Восточной конференции (13 побед/14 поражений), а "Сакраменто" остается на 11-м на Западе (11/17).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Михайлюк поставил фантастический блок-шот гиганту из "Нью-Йорка".

В то же время "Прометей" обыграл "Будивельник" в Суперлиге Украины.