Где смотреть матчи украинских клубов в Кубке Европы ФИБА: расписание трансляций

23 и 24 марта украинские клубы "Киев-Баскет", "Прометей" и "Днепр" продолжат выступления в Кубке Европы ФИБА, когда проведут матчи 1/8 финала турнира.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), два противостояния можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале OBOZREVATEL, а третий поединок будет показан на FBU.ua и YouTube-канале FIBA.

Полностью расписание трансляций матчей украинских клубов в плей-офф выглядит следующим образом:

23 марта

18:00 "Прометей" (Украина) – "Монс" (Бельгия) – FBU.ua;

19:00 "Днепр" (Украина) – "Орадя" (Румыния) – OBOZREVATEL;

24 марта

21:00 "Ирони Нес-Циона" (Израиль) – "Киев-Баскет" (Украина) – OBOZREVATEL.

Отметим, что поединки 1/8 и 1/4 финала Кубка Европы ФИБА проходят в так называемых пузырях. В случае выхода в четвертьфинал украинские команды проведут еще по матчу 25-26 марта.

Решающий этап соревнований пройдет в апреле, когда в одном из городов состоится Финал четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, БК "Прометей" вышел в Финал четырех Европейской женской лиги, обыграв литовский "Кибиркштис".