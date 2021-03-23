Де дивитися матчі українських клубів у Кубку Європи ФІБА: розклад трансляцій

23 і 24 березня українські клуби "Київ-Баскет", "Прометей" і "Дніпро" продовжать виступи в Кубку Європи ФІБА, коли проведуть матчі 1/8 фіналу турніру.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), два протистояння можна буде подивитися у прямому ефірі на телеканалі OBOZREVATEL, а третій поєдинок буде показаний на FBU.ua та YouTube-каналі FIBA.

Повністю розклад трансляцій матчів українських клубів у плей-оф має такий вигляд:

23 березня

18:00 "Прометей" (Україна) – "Монс" (Бельгія) – FBU.ua;

19:00 "Дніпро" (Україна) – "Орадя" (Румунія) – OBOZREVATEL;

24 березня

21:00 "Іроні Ніс-Ціона" (Ізраїль) – "Київ-Баскет" (Україна) – OBOZREVATEL.

Відзначимо, що поєдинки 1/8 і 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА проходять у так званих баблах. У разі виходу до чвертьфіналу українські команди проведуть ще по матчу 25-26 березня.

Вирішальний етап змагань пройде в квітні, коли в одному з міст відбудеться Фінал чотирьох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, БК "Прометей" вийшов до Фіналу чотирьох Європейської жіночої ліги, обігравши литовський "Кібіркштіс".