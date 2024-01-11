ФБУ объявила о возвращении болельщиков на трибуны

Украинские любители баскетбола смогут снова воочию наблюдать за поединками розыгрыша Суперлиги Favbet на трибунах арен. Первая такая возможность спустя два года после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну у фанатов появится уже 12-14 января во время баббла в Луцке.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ). Организаторы соревнований теперь могут рассчитывать на личное присутствие болельщиков на трибунах арен. При этом должны быть обеспечены все меры безопасности не только для участников, но и зрителей.

"Благодаря внесенным изменениям в Приказ № 1587 от 28.05.2022 "О некоторых вопросах проведения всеукраинских спортивных мероприятий в условиях военного положения" зрители смогут быть допущены на трибуны спортивных соревнований при соблюдении соответствующего протокола безопасности. При этом каждый зал должен проходить процедуру допуска к проведению матчей со зрителями. Главный критерий – наличие бомбоубежища в радиусе 500 метров от места проведения соревнований. Количество болельщиков будет также регулироваться индивидуально под каждый зал", – отметили в ФБУ.

Ранее о возвращении болельщиков на трибуны объявили организаторы волейбольной Суперлиги. Отметим, что именно ФБУ стала одним главных инициаторов пересмотре нормы о проведении спортивных соревнований в условиях войны без зрителей. 13 ноября президент ФБУ Михаил Бродский обратился с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о возвращении зрителей на трибуны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент ФБУ Михаил Бродский провел встречу с главой ФИБА-Европа Хорхе Гарбахосой, на которой обсуждались важные для украинского баскетбола вопросы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!