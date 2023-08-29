Это фиаско: на ЧМ-2023 по баскетболу произошла грандиозная сенсация

Сборная Франции по баскетболу потерпела оглушительное фиаско на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Японии, Индонезии и Филиппинах. Подопечные тренера Венсана Колле не смогли выйти в плей-офф турнира, в двух последних розыгрышах которой они завоевала "бронзу".

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"Ле Блю" попали в одну группу с командами Канады, Ливана и Латвии, считаясь главными фаворитами квартета. Однако уже в стартовой встрече с североамериканцами сборная Франции была разгромлена – 65:95. Особого внимания заслуживает фиаско европейцев в третьей четверти поединка, в которой они у ступили в разницей в 17 пунктов.

Во втором поединке команда Колле встречалась с латышами. Французы выглядели неубедительно, но сумели подойди к решающему периоду с преимуществом в 12 очков. Но балтийская сборная выдала впечатляющий камбэк, сумев не только отыграться, но и завершить поединок в свою пользу в основное время – 88:86.

Это поражение означало, что "синие" не смогут попасть в двойку лучших группы и побороться за медали мундиаля. В последнем матче Франция на зубах выгрызла победу над откровенными аутсайдерами из Ливана – 85:79. Теперь призерам чемпионатов 2015 и 2019 годов предстоит продолжить борьбу за 17-32 места.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по баскетбола не смогла выиграть путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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