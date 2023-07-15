Элита все ближе: Украинцы вышли в полуфинал молодежного Евробаскета-2023

Сборная Украины по баскетболу одержала победу в матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы Дивизион В, уверенно одолев команду Нидерландов – 67:49. Команда Дмитрия Забирченко продолжает борьбу за повышение в классе.

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После близкой и напряженной первой половины ребята провели качественную вторую половину в защите, пропустив всего 20 очков за 20 минут игры и набрав 36. Наша команда выиграла борьбу за подбор, имела лучшие показатели по броскам и набрала больше очков после потерь соперника.

Лучшим в составе нашей команды стал Александр Кобзистый, набравший 24 очка, 8 подборов и 3 передачи (РЕ 25), центровой Богдан Бринюк отметился 12 очками, 8 подборами и 3 передачами (РЕ 22).

В матче 1/2 финала чемпионата Европы сборная Украины сыграет против Северной Македонии, победившей в своем четвертьфинале Великобританию (66:49).

По итогам европейского первенства в Дивизионе В три лучших сборных турнира – финалисты и победитель матча за третье место – получают повышение в классе и поднимаются в Дивизион А.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

1/4 финала

Скопье, Северная Македония

Нидерланды – Украина 49:67 (14:21, 15:10, 13:17, 7:19)

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