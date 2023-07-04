Экс-игрок НБА прозрел и назвал грандиозной ошибкой игру в России

Знаменитый шведский баскетболист Юнас Жеребко признал ошибкой переход в московский ЦСКА после полномасштабного вторжения России в Украину. Спортсмен извинился перед своими соотечественниками за выступления в стране-агрессорке, однако не упомянул об украинцах.

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Об этом Жеребко, который жаловался на то, что после отъезда из России оказался безработным, заявил в интервью порталу SVT Sport. Шведский форвард, который 10 сезонов выступал в НБА, объяснил свой позорный поступок тем, что ему просто хотелось заниматься баскетболом, так как много времени пропустил по различным причинам.

"Я хочу извиниться. Все пошло не так, но я не могу винить никого, кроме себя. Я сделал совершенно неправильный выбор, думал только о баскетболе, и этот выбор оказался неверным. С самого начала, когда я планировал, у меня были сомнения. Но я не играл полтора года. Я просто хотел играть в баскетбол. Теперь я понимаю, насколько это было неправильно. Я бы никогда не сделал этого снова, если бы можно было вернуться в прошло. Сожалею об этом", – сказал Жеребко.

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) не допустила сборные России и Беларуси к участию в квалификации к Олимпийским играм 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетбольная Евролига объявила об отстранении российских команд от турнира в новом сезоне еврокубков.

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