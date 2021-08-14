Двух тренеров судят за убийство своей подопечной во время тренировки в США

Двум тренерам по баскетболу из Джорджии (США) Лаорзе Марии Уокер-Асекере и Дуайту Палмеру предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 16-летней девушки, которая умерла после тренировки на открытом воздухе в сильную жару. Также они обвиняются в жестоком обращении с детьми, непредумышленном убийстве и безответственном поведении, сообщает NBC News.

Имани Белл, студентка Академии элитных ученых в округе Клейтон, скончалась в августе 2019 года после того, как члены женской баскетбольной команды тренировались на открытом воздухе при температуре, превышающей 38 градуса по Цельсию.

Видео дня

По словам семейного поверенного Джастина Миллера, Уокер-Асекере была главным тренером по баскетболу, а Палмер - помощником. Оба были на тренировке и несли ответственность за детей.

Имани Белл 13 августа 2019 года участвовала в обязательных тренировках баскетбольной команды девочек, когда потеряла сознание. Сообщалось, что Белл потеряла сознание после того, как взбежала по ступеням футбольного стадиона.

Паталогоанатом заключил, что с ней произошел сердечный приступ из-за сильной жары, которая также привела к гипертермии (перегревании) и рабдомиолизу (синдрому, из-за которого происходит разрушение клеток мышечной ткани). Имани в бессознательном состоянии госпитализировали и к вечеру того же дня она скончалась.

В заключении говорилось, что девушка начала испытывать первые признаки теплового удара, но изо всех сил пытался выполнять упражнения. Студентка сказала тренерам, что ей плохо, но ей сказали продолжить занятия.

В итоге Белл была так сильно истощена, что ей пришлось держаться "за перила, чтобы оставаться в вертикальном положении".

Как сообщал OBOZREVATEL, участница Олимпийских игр 2016 года внезапно умерла в 24 года, оставив тревожное послание в Instagram