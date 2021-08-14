Двух тренеров судят за убийство своей подопечной во время тренировки в США

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Имани Белл

Двум тренерам по баскетболу из Джорджии (США) Лаорзе Марии Уокер-Асекере и Дуайту Палмеру предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 16-летней девушки, которая умерла после тренировки на открытом воздухе в сильную жару. Также они обвиняются в жестоком обращении с детьми, непредумышленном убийстве и безответственном поведении, сообщает NBC News.

Имани Белл

Имани Белл, студентка Академии элитных ученых в округе Клейтон, скончалась в августе 2019 года после того, как члены женской баскетбольной команды тренировались на открытом воздухе при температуре, превышающей 38 градуса по Цельсию.

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Имани Белл умерла

По словам семейного поверенного Джастина Миллера, Уокер-Асекере была главным тренером по баскетболу, а Палмер - помощником. Оба были на тренировке и несли ответственность за детей.

Имани Белл 13 августа 2019 года участвовала в обязательных тренировках баскетбольной команды девочек, когда потеряла сознание. Сообщалось, что Белл потеряла сознание после того, как взбежала по ступеням футбольного стадиона.

Имани Белл не выдержала жару

Паталогоанатом заключил, что с ней произошел сердечный приступ из-за сильной жары, которая также привела к гипертермии (перегревании) и рабдомиолизу (синдрому, из-за которого происходит разрушение клеток мышечной ткани). Имани в бессознательном состоянии госпитализировали и к вечеру того же дня она скончалась.

В заключении говорилось, что девушка начала испытывать первые признаки теплового удара, но изо всех сил пытался выполнять упражнения. Студентка сказала тренерам, что ей плохо, но ей сказали продолжить занятия.

Учебное заведение, где произошла трагедия

В итоге Белл была так сильно истощена, что ей пришлось держаться "за перила, чтобы оставаться в вертикальном положении".

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