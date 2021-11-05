'Днепр' обыграл на выезде 'Соколов' в Суперлиге Windrose: результаты 5 ноября

БК "Днепр" добыл неожиданную победу в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Подопечные Дмитрия Болдаева на выезде были сильнее идущих на второй строчке "Харьковских Соколов" – 69:76.

Первый период поединка прошел в равной борьбе. "Соколы" под руководством наставника Валерия Плеханова демонстрировали интенсивный баскетбол и имели преимущество в пять очков. Однако второй период получился просто провальным для хозяев паркета.

"Днепр" принялся просто бомбардировать кольцо харьковчан. Отлично себя проявил капитан гостей Станислав Тимофеенко, который в итоге набрал 17 очков. К большому перерыву "сине-бело-голубые" пришли с отрывом +17.

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На третью четверть "Соколы" вышли с твердым намерением вернуться в игру. Однако днепряне разбивали все попытки соперников сократить отрыв, однако в концовке периода упустили рывок хозяев 8:1.

Решающая 10-минутка началась со счета 50:61 в пользу подопечных Болдаева. Харьковчане очень быстро подобрались к сопернику на расстояние пяти пунктов. Однако гости моментально включились и отвоевали несколько очков преимущества, доведя игру до победы.

"Харьковские Соколы" – "Днепр" – 69:76 (21:21, 10:27, 19:13, 19:15)

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