Дебютант против фаворита и битва аутсайдеров: анонс Суперлиги Windrose 14 октября

В четверг, 14 октября, в чемпионате Украины по баскетболу среди мужчин состоятся два матча – первые с минувших выходных. За это время "Киев-Баскет" обыграл "Трефл Сопот" в Кубке Европы ФИБА, а вот "Прометей" уступил "Людвигсбургу" в Лиге чемпионов ФИБА.

Почти все команды Суперлиги, кроме "Днепра" и "Прометея", сыграли по пять матчей. Шестой тур открывается в Кривом Роге.

14 октября

"Кривбасс" – "Будивельник"

Кривой Рог, СК КТУ

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Дебютант высшего дивизиона нашего баскетбола довольно уверенно начал сезон, выиграв три матча из пяти. В составе "Кривбасса" блистает Закари Коупленд, набирающий по 22 очка за игру. Ему неплохо помогают опытные центровой Владислав Коренюк и плеймейкер Клим Артамонов.

Видео дня

Впрочем, "Будивельник", в минувшем сезоне выигравший Кубок, теперь настроен решительнее, о чем говорит большое количество легионеров. Однако на своем поле команда Артема Слипенчука может дать фавориту бой.

14 октября

"Николаев" – "Черкасские Мавпы"

Николаев, ДС "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Обозреватель"

В Николаеве сойдутся соперники, которые пока что выиграли лишь по одному матчу из пяти. Причем, победы они добывали еще в первом туре: "Николаев" – над "Кривбассом", "Черкасские Мавпы" – над "Будивельником". Однако плотность команд в турнирной таблице такая, что любая победа может поднять сразу на несколько строчек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИБА обнародовала рейтинг силы команд Лиги чемпионов.