Дебютант против фаворита и битва аутсайдеров: анонс Суперлиги Windrose 14 октября

Андрей Фоменко
Андрей Фоменко
Баскетбол
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Дебютант против фаворита и битва аутсайдеров: анонс Суперлиги Windrose 14 октября

В четверг, 14 октября, в чемпионате Украины по баскетболу среди мужчин состоятся два матча – первые с минувших выходных. За это время "Киев-Баскет" обыграл "Трефл Сопот" в Кубке Европы ФИБА, а вот "Прометей" уступил "Людвигсбургу" в Лиге чемпионов ФИБА.

Почти все команды Суперлиги, кроме "Днепра" и "Прометея", сыграли по пять матчей. Шестой тур открывается в Кривом Роге.

14 октября

"Кривбасс" – "Будивельник"

Кривой Рог, СК КТУ

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Дебютант высшего дивизиона нашего баскетбола довольно уверенно начал сезон, выиграв три матча из пяти. В составе "Кривбасса" блистает Закари Коупленд, набирающий по 22 очка за игру. Ему неплохо помогают опытные центровой Владислав Коренюк и плеймейкер Клим Артамонов.

Видео дня

Впрочем, "Будивельник", в минувшем сезоне выигравший Кубок, теперь настроен решительнее, о чем говорит большое количество легионеров. Однако на своем поле команда Артема Слипенчука может дать фавориту бой.

Суперлига Windrose

14 октября

"Николаев" – "Черкасские Мавпы"

Николаев, ДС "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Обозреватель"

В Николаеве сойдутся соперники, которые пока что выиграли лишь по одному матчу из пяти. Причем, победы они добывали еще в первом туре: "Николаев" – над "Кривбассом", "Черкасские Мавпы" – над "Будивельником". Однако плотность команд в турнирной таблице такая, что любая победа может поднять сразу на несколько строчек.

Таблица чемпионата Украины на 13 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИБА обнародовала рейтинг силы команд Лиги чемпионов.

УкраинаНиколаевСуперлигаБаскетболБК Черкаськи Мавпы