Украинец Михайлюк сменил клуб в НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк покинул "Нью-Йорк Никс" и сменил команду в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Наш соотечественник продолжит карьеру в "Портленд Трэйл Блейзерс".

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Об этом информирует авторитетный американский портал ESPN. 25-летний воспитанник "Черкаських Мавп" стал частью обмена между "Нью-Йорком" и "Портлендом". Вместе с Михайлюком "Блейзерс" получил Кэма Редиша, Райана Арчидиаконо, а также защищенный выбор в первом раунде драфта-2023. В "Нью-Йорк" перебрался Джо Харт.

Михайлюк стал игроком "Нью-Йорка" летом. За "Никс" он сыграл 13 матчей, в которых набирал 1,6 очка и 0,5 подбора. До этого украинец в НБА выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пистонс", "Оклахома Тандер" и "Торонто Рэпторс".

Всего в самой престижной баскетбольной лиге мира Святослав отыграл 236 матчей, в которых забил 1473 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс побил "вечный" рекорд НБА и стал самым результативным баскетболистом в истории лиги.

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