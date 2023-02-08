Новый король баскетбола: ЛеБрон Джеймс побил ''вечный'' рекорд НБА. Видео исторического броска

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Оклахома Тандер" установил рекорд результативности в истории лиги. 38-летний американец побил "вечное" достижение Карима Абдул-Джабара, которое держалось 34 года.

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Историческое событие произошло в самом конце третьей четверти. Приняв мяч от партнера, Джеймс сначала развернулся лицом к соперником, а затем в прыжке с отклонением поразил кольцо "Оклахомы". Арена в Лос-Анджелесе буквально взорвалась в овациях. Игра была мгновенно остановлена, дабы поприветствовать ЛеБрона.

Интересно, что Абдул-Джабар, который провел 20 сезонов в НБА, лично присутствовал на матче. Он вышел на площадку, дабы поздравить форварда "Лейкерс". Карим набрал за свою карьеру 38 387 очков, а в активе Джеймса теперь 38 390 пунктов и эта цифра будет увеличиваться.

Отметим, что 38 очков, семь подборов и три передачи ЛеБрона не помогли его команде одержать победу. "Оклахома" была сильнее – 130:133.

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