'Черкаські Мавпи' вийшли до фіналу Кубку України з баскетболу

"Черкаські Мавпи" обіграли "Запоріжжя" і вийшли у фінал Кубку України з баскетболу. Поєдинок завершився з рахунком 79:67.

Схоже, втома після чвертьфінальних матчів напередодні позначилася на діях команд у сьогоднішньому поєдинку. За першу чверть суперники набрали на двох 28 очок. А за першу половину матчу – 56. При цьому запоріжці намагалися задавати тон грі, змушуючи черкасців наздоганяти. Максимальний відрив "Запоріжжя" в дев`ять очок Мавпи скоротили до великої перерви до чотирьох.

Із початком другої половини вже черкасці намагалися нав'язати свою гру. Їм також вдалося відірватися на дев'ять очок. Та ще до початку заключної 10-хвилинки різниця скоротилася до одного балу.

Втім, черкасці свого вже не впустили. На завершальну частину матчу у гравців Максима Міхельсона залишилося більше сил. Черкасці взялися впевнено збільшувати перевагу в рахунку. Ритм гри запоріжців, як і в попередньому поєдинку, задавали Кефі, Сизов та Маяускас, але цього разу їм не вдалося врятувати команду на останніх хвилинах.

КУБОК УКРАЇНИ

Чоловіки. 1/2 фіналу

1 квітня

Черкаси. 18:30

Запоріжжя – Черкаські Мавпи – 67:79 (16:12, 14:14, 22:27, 15:26)

Запоріжжя: Сизов 19, Кефі 17, Маяускас 16, Мальчевський 8, Тихонов 6о + 5пд, Грицак 1, Титов 5пд, Рагімов, Морозов.

Черкаські Мавпи: Янг 17, Райт 14о + 7пд, Камерон 14, Конєв 8о + 7пд, Попов 8, Ткаченко 4, Дзюба 2, Сергеєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Миколаїв" і "Запоріжжя" сенсаційно стали першими півфіналістами Кубку України з баскетболу після перемог у матчах із "Дніпром" і "Київ-Баскетом", відповідно. Крім того, до Фіналу чотирьох пробилися "Черкаські Мавпи", здолавши чинного володаря Кубка України – БК "Хімік", і "Будівельник", який переміг "Прометея".