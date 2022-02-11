'Черкаськи Мавпы' в третий раз подряд выиграли в Суперлиге Windrose: результаты 11 февраля

"Черкаськи Мавпы" добыли третью подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Команда Максима Михельсона была сильнее на площадке "Запорожья" – 82:86.

Поединок получился невероятно напряженным и интересным. В первом периоде инициативой чаще владели хозяева паркета, которым в то же время не удавалось оторваться в счете больше, чем на три пункта.

Во второй 10-минутке на площадке завязалась еще большая интрига. Баскетболисты обеих команд отвечали друг другу атакой на атаку, не давай сопернику заработать комфортное преимущество в счете.

А вот после большого перерыва игру намного увереннее начали чувствовать игроки "Запорожья". Забив несколько подряд очков, хозяева совершили рывок 9:2. Однако тут же гости совершили камбэк, вернувшись в игру.

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Все решалось в заключительной четверти. На старте "Мавпам" удалось выйти вперед. Более того, на протяжении четырех с половиной минут хозяева не могли поразить кольцо соперника. Это и стало причиной поражения "Запорожья" в игре.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины "Прометей" добыл вторую подряд победу на старте топ-16 Лиги чемпионов.