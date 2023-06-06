Чемпион Украины в следующем сезоне Суперлиги будет определен в плей-офф

Исполком Федерации баскетбола утвердил изменения в регламент Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд в Дивизионе А (Суперлига) сезона 2023/2024.

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Соревнования будут проведены в два этапа. На первом этапе команды сыграют четыре круга по туровой системе календаря (в формате "баббл"). На втором этапе запланирована система плей-офф.

Формат проведения плей-офф должен быть определен до начала третьего круга чемпионата в зависимости от ситуации в стране с военным положением.

Формат соревнований в Дивизионе В (Высшая лига) решено оставить без изменений – соревнование в три этапа. На первом этапе команды будут поделены на группы по региональному принципу, на втором этапе лучшие восемь команд сформируют два квартета по 4 команды, которые в круговом турнире определят участников третьего этапа.

На третьем этапе четыре команды сыграют за итоговые места в формате "баббл" два круга с учетом очков второго этапа в играх между собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 10-11 июня пройдет финальный тур этап Кубка Украины по баскетболу 3х3.

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