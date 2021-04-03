Чемпион Украины-2012 года в составе баскетбольного клуба "Донецк" Максим Пустозвонов рассказал, как сейчас тяжело людям на временно оккупированных территориях Украины на востоке страны.

По словам игрока "Будивельника", который в январе взял фамилию Звонов, он общается с друзьями из Донецка, которые остались там и до сих пор живут.

"Вот они рассказывают – есть комендантский час, ничего нельзя сделать. Одного знакомого просто остановили на дороге и машину забрали, он потом не мог эту машину найти, в итоге нашел – а ее не отдали. У другого соседи на какое-то время выехали из квартиры, а когда вернулись – у них дома уже живут сепаратисты. Кошмар какой-то", – цитирует Звонова tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший пресс-атташе донецкого "Шахтера" Руслан Мармазов не смог посетить свой дом в Донецке.

На блокпосту его не впустили "пограничники" так называемой Донецкой народной республики.

Ранее в оккупированном Донецке местную команду назвали "Шахтером" и заявили ее на зимний чемпионат "ДНР".