Чемпіон України-2012 року в складі баскетбольного клубу "Донецьк" Максим Пустозвонов розповів, як зараз важко людям на тимчасово окупованих територіях України на сході країни.

За словами гравця "Будівельника", який в січні взяв прізвище Звонов, він спілкується з друзями з Донецька, які залишилися там і досі живуть.

"Ось вони розповідають – є комендантська година, нічого не можна зробити. Одного знайомого просто зупинили на дорозі і машину забрали, він потім не міг цю машину знайти, в результаті знайшов – а її не віддали. У іншого сусіди на якийсь час виїхали з квартири, а коли повернулися – у них вдома вже живуть сепаратисти. Жах якийсь", – цитує Звонова tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній пресаташе донецького "Шахтаря" Руслан Мармазов не зміг відвідати свій будинок в Донецьку.

На блокпосту його не впустили "прикордонники" так званої Донецької народної республіки.

Раніше в окупованому Донецьку місцеву команду назвали "Шахтарем" і заявили її на зимовий чемпіонат "ДНР".