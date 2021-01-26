Чемпион Украины добыл непростую победу в Кубке Европы ФИБА

Чемпион Украины по баскетболу "Днепр" в 1-м туре Кубка Европы ФИБА, который в эти дни проходит в так называемом пузыре в Польше, обыграл швейцарский "Фрибург" – 62:57.

Проведя в сложной борьбе первую половину встречи, подопечные Дениса Журавлева смогли переломить ход поединка после перерыва. Ключевой в матче стала третья четверть, которую украинцы выиграли, благодаря плотной защите и точным броскам Кравцова, Санона и Тимофеенко.

"Днепр" реализовал 7 выстрелов из краски с 13 попыток, тогда как соперники 5 из 11. Постарались Максим Закурдаев, Вячеслав Бобров, Вячеслав Кравцов, Станислав Тимофеенко, Иссуфу Санон, Анатолий Шундель и Максим Корниенко. Благодаря их очкам Днепр повел +4.

В заключительной части украинцы смогли сохранить свое преимущество. Точные выстрелы Санон, Кравцова, Глебова, Шунделя, замечательная игра под щитами от Тимофеенко и Террелла позволили "Днепру" победить.

Польша. Влоцлавек

"Фрибург" – "Днепр" 57:62 (14:14, 14:12, 11:17, 18:19)

Фрибург: Армстед 12 очков + 5 подборов + 5 передач, Котюра 7 очков + 7 подборов + 1 передач, Мбала 10 очков + 4 подборов, Моррис 6 очков 1 подборов, Гарретт 12 очков + 6 подборов, Гравет 10 очков + 7 подборов + 2 передач

Днепр: Санон 14 + 2 подборов + 3 передач, Террелл 4 очков 1 подборов + 1 передач, Джетер 5 очков 1 подборов + 1 передач, Корниенко 6 очков + 7 подборов, Кравцов 8 очков 2 подборов, Тимофеенко 11 очков + 5 подборов

Свой следующий поединок в еврокубке днепряне проведут 27 января против "Анвиля". Начало в 19:00.

Напомним, что ранее "Прометей" обыграл "Киев-Баскет" в украинском дерби в 1-м туре Кубка Европы ФИБА. Встреча завершилась со счетом 66:72.