"Будивельник" вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Киевский Будивельник без проблем преодолел 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, одолев в выездном матче дублирующий состав Черкаських Мавп.

Команда Игорса Миглиниекса доминировала на площадке на протяжении всей игровой дистанции и одержала результативную победу со счетом 132:63.

По итогу второго раунда Кубка определится восьмерка команд, играющая в решающей стадии соревнований. Матчи 1/4 и 1/2 финала будут проведены в двух городах, представленных клубами-участниками соревнования.

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Город проведения финальной игры Кубка Украины будет определен по решению ФБУ. Города проведения решающих матчей розыгрыша Кубка Украины будут объявлены позже.

Кубок Украины. 1/8 финала

Черкаськи Мавпы-2 — Будивельник 63:132 (21:37, 11:33, 15:33, 16:29)

ЧМ-2: Романовский 24, Здырка 14 + 6 подборов, Холод 9 + 8 подборов, Семерич 8 + 10 подборов - 4 потери, Нагорный 5 - 6 потерь-старт, Аникин 3, Голенков 0, Гречуха 0, Толмачев 0, Буравский

Будивельник: Прокопенко 25+7 подборов, Доне 24+6 подборов, Кондраков 18+10 передач+9 подборов, Апшоу 13, Стоктон 6+11 передач+6 подборов — старт, Близнец 26+7 подборов+5 передач, Браун 2 8