'Будивельник' выиграл 25-й матч подряд: результаты Суперлиги 17 марта

Киевский "Будивельник" одержал 25-ю победу подряд, обыграв в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги "Черкаськи Мавпы".

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Черкасцы не отпускали лидера чемпионата в течение трех четвертей, однако в заключительной десятиминутке команда Дмитрия Забирченко совершила решающий рывок, благодаря которому получила преимущество с убедительным счетом.

В этой игре киевляне имели лучшие бросочные показатели, как со средней, так и с дальней дистанции, а также доминировали на подборах, получив солидное преимущество по очкам в краске. Также хозяева набрали гораздо больше соперника очков второго шанса. "Будивельник" выиграл четвертую четверть со счетом 27:11 и одержал победу со счетом 91:70.

Лучшим игроком матча стал форвард киевлян Владимир Конев, в активе которого 17 очков, 10 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот (РЭ 25).

Киевляне продолжат киевский баббл 17 марта матчем против "Прикарпатья-Говерлы", а "Мавпы" в этот же день будут играть против "Запорожья".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Gymmaxx, Киев

"Будивельник" – "Черкаськи Мавпы" 91:70 (16:13, 22:21, 26:25, 27:11)

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Киев-Баскет" обыграл прямого конкурента за "серебро" в Суперлиге.

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