''Будивельник'' получил золотые награды за победу в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге

Киевский баскетбольный клуб Будивельник получил чемпионский кубок и золотые медали за победу в сезоне мужской Суперлиги сезона 2022/23. "Будивельник" завершил сезон с 31 победой в 32 матчах, набрав 63 очка.

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Чемпионский титул этого сезона стал 11-м для Будивельника в истории чемпионатов Украины и первым после сезона 2016/17. Это рекордный показатель по выигранным титулам чемпиона Суперлиги.

После последнего матча Будивельника в сезоне против Киев-Баскета на домашней GYMMAXX Арене состоялась церемония награждения чемпиона.

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