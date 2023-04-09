''Будивельник'' победил ''Киев-Баскет'' в дерби. Результаты Суперлиги 9 апреля

В Киеве на площадке GYMMAXX Арена проходят четыре матчи заключительного игрового дня регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге. В воскресенье, 9 апреля, столичный "Будивельник" обыграл земляков из "Киев-Баскета" (90:69), а "Политехника-Галичина" добіла победу над "Запорожьем" (76:72). В 18:00 стартует заключительная встреча между "Днепром" и одесской БИПОЙ.

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Столичный Будивельник завершил победой свои выступления в регулярном чемпионате Суперлиги этого сезона, обыграв на домашней GYMMAXX Арене Киев-Баскет.

Первая половина матча стала одной из лучших в чемпионате – яркий, качественный баскетбол с эмоциями и интригой. Первую четверть выиграл Будивельник 33:25, но вторую десятиминутку более результативно провели баскетболисты Киев-Баскета, выиграв 19:16 и сократив свое отставание до 5 очков – 44:49.

Большую часть третьей четверти Будивельник держал свое преимущество в районе 10 очков, но в концовке десятиминутки чемпион этого сезона совершил рывок 12:0, выиграв четверть 25:8 и доведя свое преимущество до 22 очков. В последней четверти Будивельник удержал преимущество, доведя матч до победы.

Лучшим игроком матча стал Владимир Конев, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов. Отметим у победителей также Павла Буренко с 27 очками. У Киев-Баскета Кингсби набрал 23 очка.

Будивельник завершил сезон с 31 победой в 32 матчах, выиграв в том числе все четыре киевских дерби, заслуженно став чемпионом. Судьба Киев-Баскета решится в матче Днепра и БИПИ – только в случае поражения одесситов киевляне получат бронзу. Если же Бипа обыграет Днепр, то Киев-Баскет завершит сезон без наград.

Киев-Баскет — Будивельник 69:90 (25:33, 19:16, 8:25, 17:16)

Киев-Баскет: Заплотинский 7, Кингсби 23, Дубоненко 8, Мусиенко 9, Новиков 8 – старт; Юрченко 8, Кисильчук 4, Фреш-Стаханов 2, Кошеватский 0

Будивельник: Приймак 11+8 подборов, Буренко 27+6 передач, Сандул 8+9 подборов, Кольченко 0+5 передач, Конев 18+15 подборов + 5 передач – старт; Никитин 17+5 подборов, Кабанов 3, Сафонов 2, Хижняк 2, Хохоник 2, Зайцев 0, Рахметов 0

Львовская Политехника-Галичина уступила Запорожье 72:76 в последнем матче для команд регулярного чемпионата Суперлиги.

Первую четверть минимально выиграли баскетболисты Запорожья, но уже в начале второй десятиминутки, казалось, Политехника-Галичина перехватила инициативу. Впрочем, вторая половина четверти осталась за Запорожьем, которому удалось оформить отрыв в 12 очков до большого перерыва – 41:29.

В начале третьей четверти Запорожья удерживали свое преимущество, но дальше игроки Политехники-Галичины начали попадать дальние броски, что вдохновило команду и она сократила свое отставание до -5.

Прошло еще три минуты четвертой четверти и счет сравнялся 56:56, но в этот момент Запорожье снова сумело вернуть себе игровое преимущество – в следующие четыре минуты запорожцы набрали 12 очков, тогда как львовская команда – ни одного.

Но это не все – Федчук набрал 8 очков подряд и вернул интригу, а тыочный трехочковый Горобченко за 16 секунд до конца сделал счет 72:74 в пользу Запорожья. Львовская команда ожидаемо сфолила, но Морозов дважды попал со штрафного и установил конечный счет.

Главными героями Запорожья в этот день стали Роман Морозов, набравший 25 очков и ставший самым результативным в матче, а также Антон Буц, еще в первой половине оформивший дабл-дабл, а в итоге набравший 20 очков и собравший 15 подборов.

Политехника-Галичина завершила сезон на пятом месте турнирной таблицы с 15 победами в 32 матчах, тогда как Запорожье стало последним, выиграв всего четыре игры.

Политехника-Галичина - Запорожье 72:76 (15:17, 14:24, 20:13, 23:22)

Политехника-Галичина: Ожегов 7, Федчук 12, Станишевский 12+7 подборов, Тищенко 11+7 подборов, Горобченко 11+8 подборов – старт; Кич 15 + 7 подборов + 6 передач, Бартоломеев 2, Крамар 2

Запорожье: Буц 20+15 подборов, Быков 9+11 подборов, Леднев 10, Морозов 25+7 подборов, Тельчаров 3 – старт; Покоенко 5, Климанов 4+6 подборов, Дмитренко 0