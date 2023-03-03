'Будивельник' победил в битве лидеров Суперлиги Parimatch

Лидеры Суперлиги Parimatch "Будивельника" и БИПА доиграли в Ивано-Франковске матч регулярного чемпионата, который начался еще 26 октября 2022 года.

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Тогда игра в рамках баблла в Ивано-Франковске была прервана из-за воздушной тревоги после двух четвертей при счете 41:34 в пользу киевлян.

Доигрывание лучше начали баскетболисты БИПЫ, которые не только сравняли счет, но и в конце четверти вышли вперед +5, завершив десятиминутку при преимуществе +3.

За 4 минуты до конца матча БИПА проигрывала всего 1 очко, но в концовке одесситы набрали лишь 3 очка, не помешав "Будивельнику" одержать 21 победу в сезоне.

Самым результативным в матче в итоге стал Сергей Приймак, записавший в свой актив 18 очков и 7 подборов.

Суперлига Parimatch . Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, манеж КФВ

БИПА – "Будивельник" 64:69 (14:17, 20:24, 21:11, 9:17)

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Киев-Баскет" едва не потерял победу над "Черкасскими Обезьянами" в Суперлиге Parimatch.