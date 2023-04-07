"Будивельник" обыграл "Политехнику": результаты Суперлиги 7 апреля
Киевский "Будивельник" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв на паркете столичного GymMaxx "Политехнику-Галичину" со счетом 89:73.
Команда Дмитрия Забирченко выиграла каждую отдельную четверть и контролировала игру. Киевляне имели преимущество по очкам в краске, очкам после потерь и быстрому нападению. Столичный клуб доказал статус фаворита в этом матче и в четвертый раз в сезоне одолел "Политехнику-Галичину".
Лучшим игроком матча стал разыгрывающий "Будивельника" Павел Буренко, в активе которого 17 очков, 7 передач, 5 подборов и 2 перехвата (РЭ 28).
Следующий матч киевляне сыграют в заключительном баббле сезона Суперлиги против БИПЫ, а "Политехника-Галичина" будет противостоять "Днепру".
Мужская Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев, GymMaxx
"Политехника-Галичина" – "Будивельник" 73:89 (20:25, 14:19, 23:26, 16:19)
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