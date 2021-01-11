"Будивельник" добыл уникальную победу в Суперлиге Париматч

Киевский "Будивельник" добыл уверенную победу над аутсайдером Суперлиги Париматч МБК "Николаев", ни разу за игру не дав соперникам выйти вперед.

Подопечные Леонида Яйло были сильнее "корабелов" на выезде со счетом – 80:92.

Столичная команда, которая считалась явным фаворитом матча, контролировала ход игры на протяжении всех 40 минут. Начав с рывка 0:9, уже к концу первой четверти "строители" добились двузначного преимущества.

Удивительным образом "Николаев" перед большим перерывом сумел сократить отставание всего лишь до двух пунктов, однако провал в третьей четверти не позволил команде Валентина Берестнева совершить камбэк. Этот отрезок киевляне выиграли 13:25, чем и обеспечили себе комфорт в заключительном периоде.

Отлично себя проявили в составе победителей Роберт Девое и Михаил Анисимов, которые набрали 28 и 19 очков соответственно.

"Николаев" – "Будивельник" – 80:92 (13:22, 21:18, 16:25, 30:27)

"Николаев": Омоера (16 очков + 2 подборов + 4 передачи), Колтер (5 очков + 4 подбора + 4 передачи), Дубоненко 14 очков + 1 подбор + 2 передачи), Эдриан (19 очков + 11 подборов + 2 передачи) , Эдж (7 очков + 2 подбора), Конате (10 очков + 6 подборов)

"Будивельник": Девое (28 очков + 8 подборов + 6 передач), Анисимов (19 очков + 13 подборов + 1 передача), Буртт (9 очков + 2 подбора + 5 передач), Джонсон (16 очков + 6 подборов + 2 передачи), Кожемякин (6 очков + 1 подбор)

Эта победа стала для "строителей" шестой в 13 матчах нынешнего розыгрыша Суперлиги Париматч. Кроме того, команда Яйло взяла реванш у "корабелов" за поражение в октябре (68:74).

Турнирная таблица Суперлиги Париматч по состоянию на 11.01.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" потерпел два поражения подряд, впервые проиграв в сезоне.