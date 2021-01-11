"Будівельник" здобув унікальну перемогу у Суперлізі Паріматч
Київський "Будівельник" здобув упевнену перемогу над аутсайдером Суперліги Паріматч МБК "Миколаїв", жодного разу за гру не давши суперникам вийти вперед.
Підопічні Леоніда Яйла були сильнішими за "корабелів" на виїзді з рахунком – 80:92.
Столична команда, яку вважали явним фаворитом матчу, контролювала перебіг гри впродовж усіх 40 хвилин. Розпочавши з ривка 0:9, уже до кінця першої чверті "будівельники" добилися двозначної переваги.
У дивний спосіб "Миколаїв" перед великою перервою зумів скоротити відставання лише до двох пунктів, однак провал у третій чверті не дав команді Валентина Берестнєва можливості здійснити камбек. Цей відрізок кияни виграли 13:25, чим і забезпечили собі комфорт у заключному періоді.
Відмінно себе проявили у складі переможців Роберт Девое і Михайло Анісімов, які набрали 28 і 19 очок відповідно.
"Миколаїв" – "Будівельник" – 80:92 (13:22, 21:18, 16:25, 30:27)
Ця перемога стала для "будівельників" шостою у 13 матчах нинішнього розіграшу Суперліги Паріматч. Окрім того, команда Яйла взяла реванш у "корабелів" за поразку в жовтні (68:74).
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" зазнав двох поразок поспіль, уперше програвши в сезоні.