'Это нонсенс': Бродский – о президенте 'Днепра', расширении Суперлиги и платных трансляциях

Накануне Нового года президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о работе организации, проблемах, скандалах и наметил перспективы на будущее.

Первая часть разговора с журналистом Александром Прошутой появилась на YouTube-канале ФБУ. Выделим из нее интересные моменты.

О платных телетрансляциях.

"Мы создаем свой канал – ФБУ ТВ. Украинский баскетбол будет платный, но один матч тура будет в бесплатном доступе. Ты покупаешь подписку: хочешь – на все, хочешь – только на свою команду. Но игры сборной мы будем показывать на XSport, а права на международные матчи принадлежат клубам.

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Мы наняли хорошего менеджера, постараемся все сделать до следующего Нового года. Кроме этого, у нас будет сайт – как "Дія" в баскетболе, где зарегистрируют всё! У нас будет баскетбольная монархия... Со временем у нас появятся не только Михайлюк и Лэнь. Но путь к победе – это 15 лет, не меньше", – рассуждает Бродский.

О расширении мужской Суперлиги.

"Четыре года назад мне удалось убедить премьера Гройсмана, что нужно строить в областях арены на 3000 зрителей. Мы заложили базу, подтянули Хмельницкий, Ривне, помогли Львову и Виннице, которые отказались в последний момент. Тернополь занимается. Ростки пущены. Сейчас Зеленский и Гутцайт занялись инфраструктурой.

Надеюсь в ближайшее время на Хмельницкий, Мариуполь, Ривне. Эти города могли бы появиться на карте Суперлиги в ближайшие два года. Во Львове есть старый зал на 2000, но государство построит арену на 10 тысяч зрителей. Поэтому нужна команда", – видит перспективы глава ФБУ.

О высказываниях президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева о "закулисных играх, лживом и предвзятом чемпионате".

"В приличном обществе так не должно быть. Это нонсенс. Эмоции? Ну, приедь сюда поскандаль. С Саноном судья поступил мягко... О болельщиках в Южном. Когда он говорит, что есть "мавпы", "обезьяны" – это однозначно расизм. Не "Днепру" об этом говорить, имея в составе Тимофеенко и Загребу, которые на ухо игрокам говорили [неприятные слова].

Все мы люди равны, сказал еще Наполеон в кодексе 1801 года. Независимо от национальности, цвета кожа, вероисповедания. За угрозы судьям будут наказания. На следующий год будет 500 тысяч гривен, чтобы неповадно было... А судьям за договорные матчи – пожизненное отстранение от баскетбола.

Может, Кондратьев решил закончить с баскетболом. Он вступил в гонку вооружений и у него не хватает патронов. Но это не значит, что он должен оскорблять всех. Думаю, он получил наказание – всеобщее осуждение. Надо спрятать эмоции и жить по правилам", – уверен Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" обыграл "Днепр" в последней игре года в Суперлиге.

Также Бродский рассказал о заявке на проведение Евробаскета-2025 и строительстве новых арен.