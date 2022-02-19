Бродский обратился к ФИБА с просьбой перенести матч Украина – Испания на лето 2022 года

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский обратился к Международной федерации баскетбола (ФИБА) с предложением по поединку квалификации чемпионата мира 2023 года Украина – Испания. Глава ФБУ предложил перенести эту встречу баскетбольных сборных на лето текущего года. Игра запланирована на 27 февраля в киевском Дворце спорта.

По словам Михаила Юрьевича, ФИБА решила не проводить матч против Испании в Украине, и в этом сбылись его худшие опасения. Такая позиция ФИБА говорит о наличии ошибочных представлений о реальной ситуации в Украине.

Несмотря на то, что половина легионеров покинули Украину, остальные 50%, в том числе американцы, остались, что подтверждает то, что в Украине нормальная обстановка. ​

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​Бродский уверен, что нельзя просто взять и позволить перенести игру с Испанией в другую страну, не приложив при этом максимум усилий по сохранению ее в Украине. Это будет признаком слабости.

"Принять сборную Испании, одну из сильнейших команд мира по баскетболу, в Украине – это праздник для нас, для Украины. За команду болеет вся страна. Это событие, которое имеет огромное значение, особенно тогда, когда Украина нуждается в поддержке, когда к Украине приковано внимание всего мира, когда понятие "патриотизм" в нашей стране важно как никогда", – говорится в письме главы ФБУ.

Учитывая решение ФИБА и предоставленную в письме информацию, в Федерации баскетбола Украины считают целесообразным и необходимым использовать все возможности для проведения этого поединка в Киеве.

"Поэтому, следуя нашим ценностям и целям, в надежде на то, что ситуация стабилизируется и не будет больше искусственной паники и нагнетания , мы просим ФИБА рассмотреть возможность проведения этого матча в июне-июле 2022 года", – отмечается в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Бродский обратился к генеральному секретарю ФИБА Андреасу Загклису, президенту ФИБА-Европа Тургаю Демирелю и исполнительному директору ФИБА-Европа Камилу Новаку. Глава ФБУ призвал оставить Киев местом проведения матча отбора на ЧМ-2023 против действующих чемпионов мира испанцев на фоне слухов о его возможном переносе в другую страну.

Напомним, что сборная Украины по баскетболу проиграла в драматическом матче с Грузией, а затем обыграла Северную Македонию на старте отбора к чемпионату мира-2023.

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