Каждому по миллиону и "Прометей" в огне: чем удивит новый сезон Суперлиги Windrose

22 сентября новый баскетбольный сезон в Украине откроет поединок за Суперкубок между чемпионом страны "Прометеем" и обладателем Кубка "Будивельником". Битва за трофей состоится в 18:30 в киевском Дворце спорта. А уже 23 сентября пройдет первый матч Суперлиги Windrose "Днепр" - "Харьковские Соколы".

OBOZREVATEL побывал на презентации нового сезона, а также собрал все самые интересные факты про грядущую битву за баскетбольную корону.

Сезон на миллион

Многие специалисты да и сами баскетболисты отмечают, что за последние пару лет уровень украинского чемпионата заметно вырос. Как и количество команд. В этом сезоне Суперлига расширилась до 12 клубов. К прошлогодним участникам чемпионата добавился "Кривбасс".

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В регулярном сезоне команды сыграют четыре круга – по 44 поединка для каждой. А всего будет проведено порядка 300 матчей. После чего стартует плей-офф, где борьба на всех стадиях продолжится до трех побед одного из клубов. Также в этом сезоне вернули серию за третье место. Новый чемпион Украины должен определиться до 1 июня 2022 года.

В качестве поддержки в течение сезона каждый из клубов получит по миллиону гривен от Федерации баскетбола и спонсоров лиги. Как отмечал генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский, эти деньги помогут командам улучшить свою картинку в залах и телетрансляции.

Возвращение топов домой

Рост уровня украинской Суперлиги в разговоре с OBOZREVATEL отметил и защитник сборной Украины Александр Липовый, который в прошлом сезоне стал чемпионом страны в составе "Прометея".

"Добавилась еще одна команда. И приехали легионеры совсем другого уровня. Начиная с прошлого года, много топовых украинских игроков вернулись домой. И за счет этого уже прошлый чемпионат считался на порядок выше, чем был до этого. Мы на правильном пути. Я думаю, если такая тенденция пойдет, то с каждый годом будут еще добавляться команды. Михаил Бродский все для этого делает", – считает Липовый.

Сам Александр также вернулся в Суперлигу в прошлом году из чемпионата Греции и рассказал, что дольше всего приходилось привыкать к погоде. "В Греции температура не опускалась ниже 15 градусов тепла. И я чуть-чуть отвык от этих условий. Также появились новые залы в Одессе и Тернополи, где я раньше не играл", – рассказал Липовый.

Четверка фаворитов все та же

Прошлогодний чемпион Суперлиги "Прометей" является фаворитом и нынешнего розыгрыша. Клуб из Слобожанского уже выиграл два предсезонных турнира и пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

Помимо баскетболистов сборной Украины Александра Липового, Дениса Лукашова и Вячеслава Петрова, у "Прометея" и легионеры высокого уровня. Чего только стоят Ди Джей Стефенс и Д'Анджело Харрисон. Также Липовый отметил хороший микроклимат в команде и умение главного тренера Ронена Гинзбурга вселять в подопечных уверенность.

Основными конкурентами "Прометея" и специалисты, и Александр Липовый считает две киевские команды – "Будивельник" и "Киев-Баскет", а также чемпиона 2020 года "Днепр". Однако после выхода "Прометея" в Лигу чемпионов у команды будет по три игры в неделю. А это, как отмечает Липовый, очень большая нагрузка на игроков и может иногда влиять на результаты команды".

"Но "Киев-Баскет" будет выступать в Кубке ФИБА. Также квалификацию турнира будет играть "Днепр". И если у каждой из этих команд будет по три матча в неделю, то это будет тяжелой нагрузкой. И начало сезона может получиться смятым.

Но и в "Будивельник", и в "Прометей" приехали легионеры совсем другого уровня, поэтому чемпионат будет намного сильнее, чем в прошлом году", – отмечает Александр.

У "Прометея" одна задача – защитить прошлогодний титул. "Выиграть Кубок и Суперкубок, хорош выступить в Лиге чемпионов. У нас максимальные задачи. Но матчей в сезоне будет много. И от того, в каком физическом состоянии мы подойдем к плей-офф, будет зависеть результат команды", – говорит Липовый.

"Кто может удивить? Думаю, что "Химик", потому что у них очень хороший тренер, который подобрал игроков, уже выступавших за команду", – считает Александр.

Где смотреть баскетбол

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал, что матчи следующего сезона Суперлиги Windrose будут транслироваться на трех украинских телеканалах.

"XSPORT покажет по одной игре в каждом туре и матчи сборных Украины. У нас прошли переговоры с 1+1 Медиа, с которыми мы говорили про показ матчей сборной Украины на 2+2, если не будет против XSPORT. А также УНИАН планирует показать 100 матчей. Это будет где-то две игры в туре. Также транслировать Суперлигу будет канал "Обозреватель".

Глава ФБУ отметил, что как только будет рейтинг, придут и национальные каналы: "Все зависит от того, какую картинку мы дадим, которую мы покажем игру и как мы понравимся зрителям".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина стала одной из шести стран, которые официально утверждены кандидатами на проведение чемпионата Европы по баскетболу-2025.