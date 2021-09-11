Украина вышла в четвертьфинал Евробаскета 3х3

Украина успешно стартовали на чемпионате Европы по баскетболу 3х3, который в эти дни проходит в Париже. Женская сборная Украины (Анна Ольховик, Анна Рулева, Наталья Цюбик и Мириам Уро-Ниле) и мужская (Игорь Чумаков, Евгений Балабан, Денис Носков и Никита Руслов) вышли в четвертьфинал.

Девушки в напряженной борьбе уступили России 18:21, а затем обыграли Великобританию 20:18, а парни проиграли Сербии 10:11, а затем одолели Бельгию 21:17.

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В матче Украина - Великобритания обе команды с первых секунд выбрали высокий темп с одинаковой тактикой: быстрый пас под кольцо. К третьей минуте британки неожиданно вели 7:5, когда за дело взялись Цюбик и Рулева. Украинки тремя дальним броском к середине матча сделали счет 14:9.

После этого у наших девушек пошли ошибки в защите, стоившие трех пропущенных очков.

Концовку соотечественницы провели гораздо увереннее. Рулева в нужный момент закинула двушку, не дав шанса оппоненткам.

Поединок с Россией начался неудачно. Уже на старте игроки из Украины отдали преимущество соперницам. Уступая 9:14 девушки смогли найти в себе силы и переломить ход матча. Подопечные Владимира Холопова за 3:36 до конца сравняли счет 14:14, но затем пропустили несколько необязательных атак и в итоге потерпели поражение.

Наша мужская команда в составе в стартовом матче группового раунда Евробаскета 3х3 уступила Бельгии. Поединок группы А завершился со счетом 10:11.

Матч начался в упорной борьбе с большим количеством единоборств. Бельгийцы часто не успевали за нашими игроками, останавливая их лишь с помощью фолов.

Баскетболисты заметно засушили игру, за 4 минуты набрав на двоих 5 очков (3:2).

К середине матча инициативу перехватили игроки из Бельгии, ведя в счете 5:2.

За минуту до конца подопечные Олега Юшкина смогли сократить отставание до двух пунктов (9:11), но большее сделать не удалось. На последних секундах украинцы бросали двухочковый, однако вырвать победу не смогли.

Согласно регламенту в плей-офф выходят команды, занявшие первое или второе место в группах, состоящих из 3 команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение чемпионата Европы-2025.