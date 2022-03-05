БК "Прометей" распущен. Команда снялась с Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" распускает свои мужские и женские команды и снимается с Лиги чемпионов ФИБА, заявил его президент Владимир Дубинский. В своем Facebook Дубинский написал, что все наши деньги, средства и усилия должны быть направлены на защиту Украины, поддержку ЗСУ и территориальной обороны.

"Мы точно победим! Все будет Украина! Все остальное – потом", – написал Дубинский.

Напомним, что мужской БК "Прометей" впервые в истории украинских клубов смог выйти в топ-16 Лиги чемпионов, где добыл 2 победы и один раз проиграл.

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Также Прометей был безоговорочным лидером сезона мужской Суперлиги Windrose. Единственное поражение за 26 игр он потерпел в Харькове местных "Соколов" (73:98), выступая при этом дублирующим составом.

В женской лиге "Прометей" также шел на первом месте. Баскетболистки из Каменского смогли выйти в четвертьфинал женского Еврокубка.