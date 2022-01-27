Баскетболистки "Прометея" вышли в четвертьфинал Еврокубка ФИБА

Женский баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского победил в ответном матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА и вышел в четвертьфинал турнира. Игра в Слобожанском против бельгийского "Касторс Брен" завершилась со счетом 79:56.

Соперником украинок в 1/4 финала станет польская команда "Люблин".

После победы в одно очко в первой игре в гостях, украинки понимали, что им дома нужно обязательно выигрывать.

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Уже с первых секунд мощный рывок наших соотечественниц, буквально смял соперниц с площадки. Трехочковые Юркевич и Аткинс, а также кинжальные проходы Холмс не оставили шансов бельгийкам. Итог стартовой четверти - 27:11 в нашу пользу.

После маленького перерыва разгром гостей продолжился. "Прометей" не дал оппоненткам ни единой возможности контратаковать, лишь наращивая свое преимущество.

Ситуация не изменилась и во второй половине. Лишь в 4-й четверти "Прометей" немного сбавил обороты в атаке, сделав акцент на обороне.

Напомним, что в баскетболистки "Прометея" минимально победили в первом матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА. Игра в Бельгии против "Касторс Брен" завершилась со счетом 92:93.