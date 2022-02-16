"Прометей" потерпел первое поражение в Суперлиге Windrose. Результаты 16 февраля

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 16 февраля, были сыграны два матча регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Прометей" в Харькове, выступающий дублирующим составом, уступил местным "Соколам" (73:98), потерпев первое поражение в сезоне. Во втором поединке дня "Тернополь" обыграл БК "Запорожье" (87:70).

Напомним, что из-за возможной агрессии России, основной состав "Прометей" принял решение на 2 недели выехать в Чехию. В тоже время состав "Харьковских Соколов" покинуло четыре легионера.

Исходя из ситуации, фаворитом считались Соколы, у которых в составе были более опытные игроки, но гости приятно удивили. Почти две десятиминутки игроки Прометея на равных противодействовали сопернику. Лидерские качества проявил Игорь Климов, за первую половину игры набравший 18 очков.

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У Соколов за набор очков отвечали Александар Зечевич и Владимир Шевченко, в основном благодаря действиям которых в конце второй четверти хозяева создали себе отрыв 10 очков – 49:39.

В дальнейшем Харьковские Соколы уверенно контролировали ход событий на площадке – в конце третьей четверти, хозяева увеличили свое преимущество до 18 очков – 76:58. А завершилось все победой Соколов 98:73.

Лучшим игроком матча стал единственный легионер матча серб Александар Зечевич, на счету которого дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. А вот больше всего очков набрал Игорь Климов – 22 очка.

Это первое поражение Прометея в чемпионате, еще не сказалось на их лидерстве в турнирной таблице. Харьковчане с 17 победами в 29 матчах идут пятыми.

Харьковские Соколы – Прометей 98:73 (26:23, 23:16, 27:19, 22:15)

Харьковские Соколы: Шевченко 20+8 подборов, Буренко 2, Зечевич 20+12 подборов, Немца 19+5 подборов, Глебов 5+5 передач – старт; Кузнецов 5, Чугунов 3, Козлов 10, Никитин 6, Тарасенко 8

Прометей: Пирогов 11+7 подборов, Бублик 5, Климов 22+7 передач, Бринюк 16, Горобченко 9+5 подборов – старт; Горковенко 0, Гладун 2, Орзул 8, Безима 0, Мельник 0

Исходя из ситуации, фаворитом считались Соколы, у которых в составе были более опытные игроки, но гости приятно удивили. Почти две десятиминутки игроки Прометея на равных противодействовали сопернику. Лидерские качества проявил Игорь Климов, за первую половину игры набравший 18 очков.

У Соколов за набор очков отвечали Александар Зечевич и Владимир Шевченко, в основном благодаря действиям которых в конце второй четверти хозяева создали себе отрыв 10 очков – 49:39.

В дальнейшем Харьковские Соколы уверенно контролировали ход событий на площадке – в конце третьей четверти, хозяева увеличили свое преимущество до 18 очков – 76:58. А завершилось все победой Соколов 98:73.

Это первое поражение Прометея в чемпионате, еще не сказалось на их лидерстве в турнирной таблице. Харьковчане с 17 победами в 29 матчах идут пятыми.

Харьковские Соколы – Прометей 98:73 (26:23, 23:16, 27:19, 22:15)

Харьковские Соколы: Шевченко 20+8 подборов, Буренко 2, Зечевич 20+12 подборов, Немца 19+5 подборов, Глебов 5+5 передач – старт; Кузнецов 5, Чугунов 3, Козлов 10, Никитин 6, Тарасенко 8

Прометей: Пирогов 11+7 подборов, Бублик 5, Климов 22+7 передач, Бринюк 16, Горобченко 9+5 подборов – старт; Горковенко 0, Гладун 2, Орзул 8, Безима 0, Мельник 0

Тернополь в домашнем матче обыграл Запорожье в игре регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Из-за отъезда легионеров гости заявили на игру только семь игроков. Впрочем, несмотря на проблемы с составом Запорожья, удачно начал матч и долгое время лидировал, имея пятиочковое преимущество. К концу первой четверти преимущество увеличилось, однако хозяева успели немного отыграться. В начале второго периода Запорожье снова увеличило преимущество уже до 11 очков, однако хозяева и здесь сумели отыграться. Джо Фурстингер и Максим Луценко помогли в этой команде. Впрочем, на большой перерыв Запорожье все же пошло лидером.

После перерыва Тернополь устроил игру в защите, а гостям уже не так легко было набирать очки. Игра была равной однако к концу третьего периода хозяева начали наращивать свое преимущество и впоследствии уже были впереди.

Решающей стала последняя четверть. Запорожье дал бой сопернику впрочем Тернополь все же одержал победу. Завершали матч запорожцы без своего лидера Антанаса Удраса. Тернополь и перед этим вел в счете, а завершил матч с преимуществом +17. Это первая победа Тернополя над Запорожьем в этом сезоне.

Лучшим игроком матча стал Джо Фурстингер, набравший 18 очков, 8 подборов и 10 ассистов.

Следующий матч Тернополь проведет с Проеметеем после перерыва на матчи сборной - 16 марта, а Запорожье 18 февраля проведет игру против Киев-Баскета.

Тернополь – Запорожье 87:70 (18:24, 20:16, 19:12, 30:18)

Тернополь: Бояркин (11), Шиманский (0), Джонс (13+5 подборов), Домаркас (6), Сандул (17+5 подборов) – старт, Боднар (0), Фурстингер (18+8 подборов + 10 ассистов) , Луценко (14), Луна (2), Дашич (6)

Запорожье: Титов (16), Соколенко (17), Михеев (10), Морозов (9 + 6 подборов), Удрас (12 + 8 подборов) - старт, Бер (0), Мавьен (6 + 6 подборов)

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 февраля, были сыграны три матча регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Прометей" дома победил "Черкаськи Мавпы" (122:62), БК "Запорожье" потерпел поражение от "Будивельника" (69:81), а "Тернополь" уступил БК "Днепр" (63:84).