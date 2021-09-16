БК "Прометей" победил в полуфинале квалификации Лиги чемпионов

Баскетбольный клуб "Прометей" в полуфинале квалификации Лиги чемпионов обыграл чешскую "Опаву". Поединок в Софии на "Армитс Арене" завершилась со счетом 78:100.

Игроки Ронена Гинзбурга хорошо усвоили урок с неуверенным началом предыдущего поединка, поэтому на этот раз обошлось без повторения ошибки. Уже после нескольких стартовых атак слобожане вышли вперед в счете и не отпускали преимущество до последней секунды встречи.

Видео дня

Под конец стартовой 10-минутки преимущество "Прометея" была уже неоспоримым. Номинальные гости забили 33 очка, опередив чехов на 30. Максимум, что удалось сопернику до большого перерыва – сократить отставание на 5 баллов.

Во второй половине доминирование "Прометея" продолжилось. Особенно заметным оно было в реализации, что положительно сказывалось на счете.

Поэтому с началом заключительной части поединка чехи, похоже, смирились с негативным для себя итогом. Зато игроки "Прометея" уверенно контролировали игру, но не форсируя дальнейшие события, учитывая следующий финал борьбы за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

В итоге самыми результативными в составе "Прометея" стали Д`Анджело Харрисон (22 очка, 8 подборов), Шон Эванс (20 очков).

"Прометей" реализовал 14 трехочковых из 28 попыток против 11/36 у соперника.

Свой финальный матч за право выступать в групповом этапе "Прометей" сыграет в субботу, 18 сентября. Соперник украинцев определится сегодня в игре между французским "Ле Маном" и российской "Пармой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/4 финала подопечные Ронена Гинзбурга одолели болгарский "Левски" (96:56).