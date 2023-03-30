БИПА уверенно обыграла 'Говерлу': результаты Суперлиги 30 марта

Одесская БИПА одержала победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв в черкасском баббле "Прикарпатье-Говерлу" со счетом 69:48.

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Самой конкурентной получилась первая четверть, в последующих преимущество одесситов становилось все более убедительным. Команда из Ивано-Франковска на протяжении всего матча имела проблемы в атаке, а в четвертой десятиминутке позволила сопернику оторваться на рекордную дистанцию.

Как результат БИПА, еще в первой четверти потерявшей из-за удаления бигмена Евгения Ткаченко, этот матч довела до победы, пройдя баббл в Черкассах без поражений. "Говерла" все три матча в Черкассах проиграла.

MVP игры стал центровой БИПЫ Андрей Агафонов, в активе которого 16 очков, 8 передач, 6 подборов и 2 перехвата (РЭ 30).

Суперлига. Регулярный чемпион

Черкассы, ПС "Будивельник"

БИПА – "Прикарпатье-Говерла" 69:48 (19:17, 14:7, 13:12, 23:12)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Будивельник", "Черкасские Обезьяны" и "Киев-Баскет" одержали победы в Суперлиге.

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