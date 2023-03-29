Победы ''Черкаських Мавп'' и ''Будивельника''. Результаты Суперлиги 29 марта

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 29 марта, были сыграны очередные поединки в мужской Суперлиге. "Черкаськи Мавпы" на домашней площадке второй раз в сезоне обыграли "Политехнику-Галичину" (79:72), а "Будивельник" в Днепре одолел "Запорожье" (82:75). Ранее столичный "Киев-Баскет" разгромил "Прикарпатье-Говерлу" 83:43.

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Черкаськи Мавпы одержали победу в матче домашнего бабла регулярного чемпионата Суперлиги.

Команда Артема Слипенчука лидировала в счете на протяжении всего матча — ни одного очка преимущества у львовян в этой игре не было. Команда Ярослава Зубрицкого несколько раз приближалась к черкасчанам и сравнивала счет, но каждый раз хозяева отвечали своим рывком. Так что последнее слово в этом матче было за Мавпами, которые на этот раз удержали преимущество и выиграли по счету 79:72.

Мощный матч сыграл центровой хозяев Сергей Скир, в активе которого дабл-дабл — 21 очко, 13 подборов и 4 блок-шота (РЕ 30).

В последнем матче домашнего баблу Мавпы 30 марта сыграют против Киев-Баскета, а львовяне будут противостоять Старому Луцку.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Политехника-Галичина — Черкаськи Мавпы 72:79 (15:29, 25:13, 16:17, 16:21)

Политехника: Горобченко 22 + 5 подборов + 5 передач, Бережной 21 + 5 подборов - 4 потери, Тищенко 9 + 13 подборов + 4 передачи - 4 потери, Федчук 5, Крамар 2 - старт, Ожегов 6, Кич 4, Станишевский 3 + 7 подбор, Бартоломеев 0

Мавпы: Кожа 21 + 13 подборов + 4 блок-шота, Максвелл 19 + 7 подборов + 6 передач - 4 потери, Липовцев 11, Кузнецов 10 + 5 перехватов + 4 подбора, Руслов 7 + 4 передачи - старт, Рид 11, Пошабля 0 , Сорочан 0

Столичный Будивельник одержал непростую победу над Запорожьем 82:75 в рамках днепровского бабу мужской Суперлиги.

Учитывая, что играли чемпион в нынешнем сезоне и главный аутсайдер – интриги в матче не ожидалось. Это подтвердила первая четверть, которую Будивельник начал 9:0 и выигрывал по ходу нее 12 очков. Впрочем, запорожцы постепенно выровняли игру, приблизились к сопернику в счете, а в конце второй четверти вышли вперед, выиграв половину 35:34.

В третьей четверти Запорожье продолжило играть на равных с фаворитом, используя отсутствие в заявке Владимира Конева и слабую игру в защите Будивельника. Не повлиял на ситуацию и перерыв из-за воздушной тревоги за 2 минуты до конца третьей четверти. Запорожье держало интригу почти до конца – за 3 минуты до конца встречи счет равнялся 72:72, но Павел Буренко набрал 10 очков подряд, тогда как Запорожье в этот момент не реализовало ни одной своей атаки, поэтому в итоге Будивельник спокойно довел матч до победы.

Лучшим игроком матча стал Буренко, у которого в активе 33 очка, 5 подборов и 6 передач. РЭ 33. Дабл-дабл оформили Сергей Приймак и Максим Сандул. В Запорожье 26 очков набрал Роман Морозов, реализовавший 10 из 11 штрафных. Интересно, что у Будивельника за весь матч было всего 11 штрафных, из которых киевляне реализовали 9.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

Запорожье — Будивельник 75:82 (14:20, 21:14, 24:27, 16:21)

Запорожье: Буц 16+10 подборов, Быков 17+5 подборов, Леднев 4+6 подборов, Морозов 26+5 подборов, Тельчаров 9 – старт; Покоенко 3+5 передач, Климанов 0, Дмитренко 0

Будивельник : Зайцев 8, Кабанов 2, Приймак 15+10 подборов, Буренко 33+5 подборов + 6 передач, Сандул 11+15 подборов – старт; Кольченко 7+6 передач, Сафонов 5, Хохоник 1, Никитин 0, Хижняк 0