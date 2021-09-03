Авиакомпания Windrose стала титульным спонсором мужской Суперлиги по баскетболу

Авиакомпания Windrose решила поддержать мужской чемпионат Украины по баскетболу, став титульным спонсором турнира с сезона 2021/22. Теперь элитный дивизион будет называться Суперлига Windrose.

В интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины (ФБУ) генеральный секретарь организации Владимир Драбиковский отметил вклад авиакомпании в развитие баскетбола в нашей стране. Он считает, что это сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам.

"На сегодняшний день поддержка украинского спорта – это большое дело. Мы отдаем должное авиакомпании Windrose, которая сделала весомый вклад в развитие украинского баскетбола. Поэтому с нового сезона – это титульный спонсор мужской баскетбольной Суперлиги. От этого сотрудничества выиграют все. Новую жизнь получит и логотип турнира, в который войдут элементы логотипов ФБУ и Windrose. Это сотрудничество позволит нам вместе сделать шаг вперед в развитии украинского баскетбола", – поделился своими впечатлениями Драбиковский.

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Гендиректор Windrose также прокомментировал подписание соглашения, отметив, что его компания поддерживает развитие спорта в Украине.

"Нам очень приятно начать сотрудничество с Федерацией баскетбола Украины. Спорт для авиакомпании WINDROSE – это весомое объединительное увлечение. Мы будем популяризировать его среди наших коллег, а также всесторонне поддерживаем развитие украинских спортивных проектов. Искренне надеемся, что сотрудничество будет интересным и вместе мы сможем воплотить наши цели", – заявил он.

Напомним, что в сезоне 2021/22 количество участников Суперлиги Windrose вырастет с 11 до 12. В рамках расширения элитный дивизион чемпионата Украины по баскетболу пополнит криворожский "Кривбасс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ изменила правила лимита на легионеров в первенстве страны. Нововведения коснутся как мужской и женской Суперлиг, так и Кубка Украины.