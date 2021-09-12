Александр Волков: такие события, как проведение Евробаскета, дают всплеск популярности баскетбола

Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение мужского чемпионата Европы, который пройдет в 2025 году. Наша страна уже получала такое право на Евробаскет-2015, но тогда, к сожалению, находясь на финишной прямой, провести турнир не удалось из-за нестабильной политической и экономической ситуации в стране.

Бывший президент Федерации баскетбола Украины, член Зала славы ФИБА, олимпийский чемпион, а ныне почетный президент ФБУ - Александр Волков имеет огромный опыт подготовки к турнирам такого масштаба. О заявке Федерации на проведение ЧЕ-2025 и развитие баскетбола в Украине Александр Анатольевич поговорил с пресс-службой ФБУ.

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Украина попытается получить право на проведение финальной части мужского Евробаскета-2025 и уже подала соответствующие бумаги в FIBA. Насколько важна эта заявка и как изменилась ситуация с 2015 года?

- Если страна хочет развивать баскетбол, то Федерация делает абсолютно верно, что подает заявку и принимает на себя ответственность в проведении чемпионата такого уровня. Такие события дают всплеск популярности баскетбола в стране. Если брать историю Греции, Испании, то после таких событий обычно шло повышение заинтересованности к баскетболу в стране и в целом рос уровень игры.

Федерация баскетбола на сегодняшний день - одна из лучших в Украине. Это касается количества и уровня соревнований, которые проходят, количества сборных, выступающих. Ну и уровень мужской Суперлиги после событий 2014-2015 годов с каждым сезоном сейчас явно растет. В этом году, будем надеяться, коронавирус не будет препятствовать проведению чемпионата.

Я считаю, что Федерация имеет полное право принимать такие соревнования и продолжать развитие. В то же время отрадно, что инициатором проведения чемпионата Европы в Украине стал президент – Владимир Зеленский. ФБУ и президент организации - Михаил Бродский поддержали эту инициативу и подали соответствующую заявку в FIBA.

Какие важные изменения произошли после 2015 года?

- После того как Украина была не в состоянии провести чемпионат Европы в 2015 году, следующий Евробаскет ФИБА распределила между несколькими странами. И этот формат оказался удачным. Это способствовало увеличению интереса к матчам, ведь в рамках группового раунда играют больше домашних сборных. Со всех точек зрения, интерес к баскетболу в Европе увеличился. Показатели просмотров матчей, посещаемости сразу пошли вверх. Поэтому Украина будет претендовать на проведение группового раунда и финальной части чемпионата Европы.

У нас была задача использовать чемпионат 2015 для улучшения инфраструктуры и популяризации баскетбола. Думаю, что сейчас задачи остаются те же. Что же касается инфраструктуры - это вопрос, который нам предстоит кардинально решить за 4 года. Нам надо, как минимум, две современных мультиспортивные арены. Это изменит культуру спорта в Украине.

Поэтому я не вижу отрицательных сторон в этой заявке. И я сам буду участвовать в этом процессе и буду помогать, чем смогу. Мы в свое время также прошли долгий путь подготовки к Евробаскет-2015 и вышли на финишную прямую. Я готов помогать Федерации, Министерству спорта, НОК двигаться в этом направлении. Надеюсь, что все будет хорошо. На сегодня Украина стоит того, чтобы получить этот турнир.

В процессе переговоров президент ФИБА-Европа Тургай Демирель встречаться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом ФБУ Михаилом Бродским. Насколько это важно для заявки?

- Это очень важно и сейчас проходит согласование и организация этой встречи. Она может произойти во время Суперкубка Украины, который намечен на 22 сентября в киевском Дворце спорта. Эта встреча должна дать сигнал всем - начался отсчет времени до важного статуса - получение Евробаскета. Все понимают важность таких событий. Тот путь, который прошла Федерация, тот путь который мы проходили при организации ЧЕ-2015, дают уверенность в том, что мы можем провести такой турнир. Не думаю, что какой-то из федераций было бы легко подготовиться к такому турниру так быстро а у нас эти возможности есть. Руководство страны это понимает и ценит.

Какие у вас впечатления и ожидания от выступлений мужской национальной сборной Украины?

- Надеюсь, что в конечном итоге Евролига и ФИБА договорятся и клубы смогут отпускать игроков. Это должно изменить квалификацию. Сейчас получается такой нонсенс - чем больше у сборной игроков НБА и Евролиги, тем больше она теряет в матчах отбора. У нас есть игроки, которые выступают в Европе, но не играют в Евролиге, что для сборной хорошо. Мы, конечно, гордились бы тем фактом, что у нас много игроков участвуют в этом турнире, но если отбросить сантименты, сейчас мы наконец сможем стабильно получить в сборную Пустового. Так, Лэнь и Михайлюк сборной не помогут, но здесь все команды в равных условиях.

Нам совсем немного не хватило, чтобы выйти на ЧМ-2019, поэтому сейчас надо сделать все, чтобы не повторить эти ошибки. Я уверен, что мы можем попасть в финальную часть мирового первенства. Команды, которые мы получили в соперники нам по силам. Относительно чемпионата Европы 2022, могу сказать, что у нас очень сильная группа, но там у нас будет, надеюсь, сильнейший состав и приедут игроки НБА. Прогнозировать на больший отрезок не буду, что будет со сборной за 4 года, если бы мы хотели принять Евробаскет, сказать трудно - это очень долгий путь, для того, чтобы что-то планировать, но надежды есть на боеспособный коллектив.

Какие у вас ожидания от сезона мужской баскетбольной Суперлиги?

- Чемпионат выглядит очень интересным. Клубами была проведена серьезная работа с местными органами. В этом огромная заслуга энтузиастов, которые занимаются баскетболом и, конечно, президента федерации, не дает никому покоя на местном уровне и помогает командам получить хорошие бюджеты.

Конкуренция будет высокой и никто не может сказать, кто на каком месте будет в конце сезона. Так, будут определенные фавориты, но большая часть команд будут равными, а ближе к концу сезона они станут еще более ровными. Так, будет определенный перекос в сторону иностранных баскетболистов, но этого хотят клубы - это их право. У грандов больше возможностей усиливать команду, но большой роли для фанов это не играет, ведь на сегодня достаточное количество украинских игроков высокого уровня выступают в нашем чемпионате. Кандидаты в сборную Украины находят хорошие контракты в Суперлиге и на наших глазах играют и, надеюсь, прогрессируют.

Нас ждет интересное дерби в Киеве, новое, но не менее интересное дерби в Днепре, как всегда принципиальные матчи в Одесской области. Ждем очень интересный сезон и матч за Суперкубок должен дать качественный старт чемпионата. Кто фаворит в Суперкубке? Я особенно команды не видел, мне трудно что-то прогнозировать. Но буду болеть за Будивельник.

Какие ваши мысли по развитию баскетбола 3х3?

- За моего президентства началось активное развитие этого вида спорта, который получил официальный статус. Я видел огромную перспективу в этом - это огромный пласт баскетбольных традиций. Что говорить, если это уже олимпийский вид спорта. На сегодня это вид спорта, которому все страны уделять огромное внимание. Это новый опыт, который федерации получают прямо сейчас. Поэтому сейчас закладывается фундамент.

Мы были лидерами в этом виде спорта, становились призерами на взрослых и юношеских чемпионатах Европы, наша сборная занимала 4 место на юношеских Олимпийских играх, но сейчас все более четкое разграничение между классическим баскетболом и 3х3. Признанные фавориты классического баскетбола обратили большое внимание на 3х3. Будут сюрпризы и будут интересны команды с не очень баскетбольных стран, но я уверен в том, что такие гранды, как США, Испания, Сербия, Литва, делать все для того, чтобы удерживать ведущие позиции и в баскетболе 3х3.

Как сообщал OBOZREVATEL, две сборные Украины сыграют в 1/4 финала Евробаскета 3х3.