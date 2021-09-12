Историческое событие! Две сборные Украины сыграют в 1/4 финала Евробаскета 3х3

Суббота, 11 сентября, стала особым днем ​​для украинского спорта. Пока страна праздновала День физкультуры и спорта, а в Киеве проходили праздничные мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета, наши баскетболисты творили историю в Париже.

Там, на установленной арене на фоне Эйфелевой башни по 12 европейских сборных определяли восьмерку участников плей-офф. Среди них были и две украинские сборные.

Наши команды имеют славные традиции:

- "серебро" женской сборной на ЧМ-2016

- "бронза женской сборной на ЧМ-2017

- "бронза" мужской сборной на ЧЕ-2017

- "бронза" женской сборной на ЧЕ-2018

И украинские сборные остаются в топе при том, что на развитие спорта, и баскетбола в частности, в странах наших соперниц на этом турнире вкладываются миллионы долларов.

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Трудно говорить о том, что нашим командам повезло со жребием. Скорее наоборот. Мужчины, имея 13-й номер посева, попали в группу c главным фаворитом турнира по версии букмекеров сборной Сербии и Бельгией.

Достаточно сказать, что на недавней Олимпиаде эти две команды практически в тех же составах (в Бельгии состав не изменился, а в Сербии было сразу три олимпийца - Александр Ратков, Михаил Васич и Деян Майсторович) заняли первые два места на групповом этапе (сербы вообще прошли группу без поражений) и именно эти две команды разыграли бронзу Токио-2020. Тогда сильнее оказались сербы. К слову, они - победители двух последних чемпионатов Европы 2018 и 2019 года.

И вот в компании двух мощных сборных украинские ребята показали себя более чем достойно. В стартовом матче против Бельгии наша команда немного не справилась со стартовым волнением и отпустила соперника, но сумела переломить ход игры и обидно минимально проиграла 10:11.

Зато против Сербии наша команда с начала матча захватила лидерство и не отдала его до конца встречи. Сенсационную победу нашим ребятам оформил Игорь Чумаков тремя точными подряд попаданиями со штрафных 21:17.

Отдельно стоит отметить состав наших ребят, выступающих на чемпионате Европы и ставшими творцами мини-подвига:

Игорь Чумаков, Евгений Балабан, Денис Носков, Никита Руслов.

У девушек тоже был непростой жребий. Фаворитом группы была сборная России, которая месяц назад в Токио стала серебряным призером и с олимпийского состава оставила Ольгу и Евгению Фролкину и Юлию Козик. А второй соперник – сборная Великобритании – очень мощно прошла квалификацию на этот чемпионат Европы и сайтом ФИБА рассматривалась, как потенциальная "темная лошадка" турнира, способна серьезно удивить.

В стартовом матче против России наши девушки проигрывали до половины встречи 9:14, но за пол минуты сократили отставание до минимума, а затем и сравняли счет - 14:14. Далее соперницы шли очко в очко, но Россия сумела склонить чашу весов в свою пользу точным двухочковым броском 18:21.

В матче против Великобритании уже Украина после равного начала сумела оторваться от соперниц в счете на 5 очков. Британки пытались приблизиться, но наши девушки этого им не позволили и в целом уверенно выиграли 20:18.

В который раз на крупных турнирах ведет игру нашей команды Анна Рулева. Многолетним лидером сборной является Анна Ольховик - именно ее попадания в овертайме принесло нам бронзу на Евро-2018

Наша команда в Париже выступает в следующем составе: Анна Ольховик, Анна Рулева, Наталья Цюбик, Мириам Уро-Ниле.

У украинского баскетбола – славные традиции. Ведь самое большое достижение украинского спорта в командных дисциплинах связано с баскетбольным чемпионатом Европы 1995 года, когда женская сборная, ведомая олимпийскими чемпионками Мариной Ткаченко и Еленой Жирко, привезла из Чехии золото. Эта же команда на Олимпиаде в Атланте стала четвертой.

Также стоит упоминания триумфальное шестое место мужской команды на Евробаскете-2013.

Проект баскетбола 3х3 был запущен в 2007 году, через четыре года был проведен первый турнир и за следующие десять лет в Украине и здесь есть, чем гордиться - о двух комплектах медалей чемпионатов мира у женщин, и бронзовые медали женской и мужской сборных мы упоминали в начале.

Кстати, в 2018 году в бронзовом финале наши ребята одолели сербов. "Бронзу" сборной Украины принес невероятный победный бросок Станислава Тимофеенко.

Много в Украине в целом достижений в олимпийских командных видов спорта? Упоминаются бронза Олимпиады в Афинах-2004, четвертое место на ЧМ-2003 и серебро на Евро-2000 в женской сборной по гандболу; третье место в 1993-м и четвертое в 2001 году на чемпионатах Европы в женском волейболе; выход в четвертьфинал Евро-2020 и четвертьфинал ЧМ-06 мужской футбольной сборной. И все.

Вчера же в Париже обе наши сборные - мужская и женская - пробились в четвертьфинал чемпионата Европы! Это происходит во второй раз в истории - двумя сборными в восьмерке сильнейших на континенте мы уже были в 2019 году.

Мы остаемся в топе даже после того, как баскетбол 3х3 был включен в программу Олимпийских игра и его развития действительно стало уделяться очень большое внимание во всем мире.

Именно баскетбол 3х3 был едва ли не единственной надеждой Украины быть представленным на Олимпиаде в Токио в командных видах спорта. Не получилось. Видимо, наши команды отложили свое участие в Олимпийских играх до 2024 года.

К слову, в 2024 году Олимпиада пройдет в Париже. Там сейчас наши сборные готовятся писать новую страницу истории отечественного баскетбола.

Сейчас обе находятся на стадии четвертьфиналов.

Мужская команда в 18:25 сыграет против Литвы, которая имеет четвертый номер посева на чемпионате Европы и Аврелия Пукелиса, Шарунаса Вингелиса и Дариуса Тавридаса в составе, которые с командой Sakiai входят в топ-5 лучших в Мировом туре баскетбола 3х3. Далее по сетке встреча с Польшей или Нидерландами, которые летом были среди участников Олимпиады.

Женская сборная Украины свой путь в плей-офф чемпионата Европы начнет в 17:30 матчем против действующих вице-чемпионок Европы испанок. В случае победы, вероятна встреча с главным фаворитом турнира - сборной Франции. Чемпион Европы 2018 и 2019 в Токио выступил не лучшим образом, но на домашнем ЧЕ Мина Туре с партнершами нацелены только на "золото".

Но в спорте есть прописная истина - чем сильнее соперник, тем ценнее над ним победа и тем слаще успех. Верим, что сегодняшний вечер принесет нам много поводов для гордости за наших баскетболистов и баскетболисток, а также достаточно моментов для празднования их побед.