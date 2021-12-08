16-летняя украинка стала двукратной чемпионкой мира по прыжкам в воду

Украинка Ксения Байло с результатом 376.35 балла выиграла вторую золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров, который в эти дни проходит в киевском центре спорта "Лико". 16-летняя уроженка Николаева стала лучшей в соревнованиях на 3-метровом вышке в возрастной группе "В".

Для нашей юной соотечественницы это стало третьей наградой на мировом первенстве.

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Ранее Ксения завоевала "бронзу" в прыжках с метрового трамплина, а также победила на 10-метровой вышке.

Второе место заняла Элисса Пиззини (Италия) – 375.75. Третьей стала немка Йоанна Краус (345.95).

Отметим, что несколькими часами ранее украинцы Алексей Середа и Даниил Аванесов стали первыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки (321.3 балл).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения в 2020 году выиграла Кубок Украины. После этого была зачислена в сборную нашей страны.

В 2021 году на квалификационном на Олимпийские игры Кубке мира в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с Софией Лискун заняли восьмое место, что не позволило получить олимпийскую лицензию.

Дебютировала на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, Венгрия, в командных соревнованиях, где завершила турнир пятой.

На Евро в прыжках в воду смешанных пар с 10-метровой вышки должна была выступать с Кириллом Болюхом, который за 10 дней до чемпионата заболел, поэтому в миксте провели вынужденную замену на Алексея Середу, с которым в финале соревнований с результатом 325,68 балла одержали победу.

В синхронных прыжках с вышки в дуэте с Софией Лискун с результатом 286,74 балла завоевала бронзовую награду.

Ранее Алексей Середа занял 6-е место в соревнованиях Олимпиады-2020 на 10-метровом трамплине.

Этот результат стал наивысшим в истории выступлений наших прыгунов на Олимпийских играх в этой дисциплине.