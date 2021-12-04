16-летняя украинка выиграла чемпионат мира по прыжкам в воду

Украинка Ксения Байло стала победительницей чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров, который в эти дни проходит в киевском центре спорта "Лико". 16-летняя уроженка Николаева стала лучшей в соревнованиях на 10-метровом трамплине в возрастной группе "В".

Для нашей юной соотечественницы это стало второй наградой на мировом первенстве. Ранее Ксения завоевала "бронзу" в прыжках с метрового трамплина.

Отметим, что Ксения в 2020 году выиграла Кубок Украины. После этого была зачислена в сборную нашей страны.

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В 2021 году на квалификационном на Олимпийские игры Кубке мира в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с Софией Лискун заняли восьмое место, что не позволило получить олимпийскую лицензию.

Дебютировала на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, Венгрия, в командных соревнованиях, где завершила турнир пятой.

На Евро в прыжках в воду смешанных пар с 10-метровой вышки должна была выступать с Кириллом Болюхом, который за 10 дней до чемпионата заболел, поэтому в миксте провели вынужденную замену на Алексея Середу, с которым в финале соревнований с результатом 325,68 балла одержали победу.

В синхронных прыжках с вышки в дуэте с Софией Лискун с результатом 286,74 балла завоевала бронзовую награду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Середа занял 6-е место в соревнованиях Олимпиады-2020 на 10-метровом трамплине.

Этот результат стал наивысшим в истории выступлений наших прыгунов на Олимпийских играх в этой дисциплине.