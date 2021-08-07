Украина добилась исторического результата на Олимпиаде-2020 в соревнованиях по прыжкам в воду

Украинский прыгун в воду Алексей Середа занял 6-е место в соревнованиях Олимпиады-2020 на 10-метровом трамплине. Этот результат стал наивысшим в истории выступлений наших прыгунов на Олимпийских играх в этой дисциплине.

15-летний уроженец Николаева продемонстрировал блестящий результат в компании таких именитых соперников как Томас Дейли и Цао Юань.

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Украинец набрал 461,70 баллов. Победителем стало Юань ( 582,35 баллов). Вторая строчка у Чжан Янг (Китай) – 580,40. Третье место занял британец Дейли (548,25).

Середа в 2019 году дебютировал в национальной сборной. На чемпионате мира сумел в паре с Олегом Сербиным в финале синхронных прыжков занять 4-е место.

На домашнем чемпионате Европы спортсмен сначала стал серебряным призером в синхронных прыжках с вышки в паре с Олегом Сербиным, а затем в индивидуальных прыжках стал чемпионом Европы с результатом 488,85 балла. После этой победы спортсмен стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду в истории.

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (2021) украинцы Ксения Байло и Алексей Середа победили в прыжках в воду смешанных пар с 10-метровой вышки, набрав сумму 325,68 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 августа, украина взяла два "серебра" Олимпиады-2020. Медали завоевали боксер Александр Хижняк и дуэт-каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова