Звонил неизвестный 'из НАБУ': судья Верховного суда заявила о давлении по делу по ДТП в Винницкой области

Судье Верховного суда позвонили "из НАБУ" и давили, чтобы та приняла необходимое решение. Ситуация произошла в Кассационном уголовном суде, являющемся частью Верховного суда.

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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Так, судья Валентина Щепоткина заявила о давлении по делу о ДТП в Винницкой области.

После угроз судья обратилась в Высший совет правосудия и Офиса генерального прокурора. Женщина сообщила в соответствующие инстанции, что на нее оказывали давление в отношении дела жителя Винницкой области, которому был вынесен приговор по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой смерть потерпевшего или причинение ему тяжких телесных повреждений). Судья председательствует в этом деле. Согласно приговору суда, обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Как рассказывает Щепоткина, 8 марта 2023 года ей позвонил незнакомец, представившийся детективом из Национального антикоррупционного бюро. Муж сообщил, что в НАБУ получили заявление, в котором содержится информация о том, что адвокат осужденного пытается собрать деньги "под судью". Щепоткина ответила, что в случае, если такое заявление действительно поступило в НАБУ, бюро должно проверить его достоверность. В Высший совет правосудия судья сначала решила не обращаться.

Однако в день рассмотрения дела, 4 апреля утром, судье снова позвонил незнакомец, который представился детективом НАБУ. Он сказал женщине, что "вся Жмеринка говорит о сборе денег для судьи за решение в пользу осужденного". Он добавил, что Щепоткина "должна быть внимательна" и оставить обвинительный приговор Винницкого апелляционного суда без изменений.

После второго звонка от незнакомца Валентина Щепоткина решила обратиться в высшие инстанции, поскольку незнакомец требовал от нее конкретного решения по делу. Теперь за это дело примутся ВСП и Офис генерального прокурора и представят свои выводы.

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